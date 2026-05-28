Метрология под надзором: Росстандарт ужесточает правила игры

На базе регионального минпромторга Самарской области прошло совещание метрологов, в котором приняли участие более 50 специалистов из почти 30 крупных предприятий региона, имеющих собственные метрологические службы. Совещание было рабочим, в рамках действующего в регионе Совета метрологов, однако определенного колорита добавил высокий гость - руководитель Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта (ПУМТУ) Владимир Калентьев.

Глава ПУМТУ выступил с докладом "Об особенностях осуществления федерального государственного метрологического контроля (надзора)". Главный тезис не оставил иллюзий: "Требования законодательства об обеспечении единства измерений должны соблюдаться контролируемыми лицами вне зависимости от оснований для проведения внеплановых контрольных мероприятий". В переводе с бюрократического на русский: проверки будут в любом случае. И чем дальше, тем жестче. Новые правила будут применять с сентября.

Цифры, которые не врут: переходим в наступление

Владимир Калентьев привел статистику за 2024–2025 годы. Сухие цифры оказались красноречивее любых слов.

Выездные обследования: рост с 2405 до 2795 (+16%). Но главное не в количестве, а в качестве: доля выявленных нарушений подскочила с 45% до 55%. То есть каждый второй проверенный объект работает с нарушениями.

Предостережения о недопустимости нарушений: рост с 1269 до 1989 (+57%). Это профилактический инструмент — бизнесу дают шанс исправиться без штрафа. Им пользуются всё активнее.

Консультации для предприятий: снижение с 3592 до 2292 (-36%).

Последний пункт — самый тревожный для бизнеса. Снижение количества консультаций может означать только одно: либо предприятия стали настолько грамотными, что вопросы отпали сами собой (маловероятно), либо они просто перестали обращаться за разъяснениями, надеясь на авось. Росстандарт трактует это иначе: "время разговоров закончилось, переходим к реальному контролю".

Есть и позитивный тренд: обязательные профилактические визиты (их в 2025 году провели 173) выявили нарушения лишь в семи случаях — то есть в 4% случаев. Значит, те, кто добровольно открывает двери инспекторам, чаще всего оказываются добросовестными.

Три индикатора риска: как система узнает о нарушении без проверки

Самый важный блок выступления Владимира Калентьева касался новых индикаторов риска. Это "красные кнопки", которые автоматически запускают внеплановую проверку без дополнительных сигналов. Они уже утверждены или находятся в высокой степени готовности.

Индикатор № 1. Просрочка поверки на 181 день

Если юридическое лицо или ИП пропустило срок поверки средства измерения более чем на 180 дней (считая с даты окончания предыдущей поверки), система видит это как грубое нарушение. Почему именно 180? Потому что это полгода — срок, за который прибор мог потерять точность, а последствия от неправильных измерений — накопить критическую массу.

Для бизнеса это означает: даже если вы просто забыли вовремя поверить весы в магазине или манометр на компрессоре, через 181 день вы автоматически попадаете в "красную зону". Инспектор придет без предупреждения.

Индикатор № 2. "Резиновые адреса" в описании типа средства измерения

Росстандарт выявляет средства измерений серийного производства, у которых в официальном описании типа указан адрес изготовления, содержащий "помещения жилого назначения" или даже "квартиру и/или офис".

Прозвучало прямо: если производство или поверка прибора якобы производится в квартире — это индикатор риска. Значит, с высокой вероятностью документы на этот тип средств измерения фиктивны, а сам прибор не соответствует метрологическим требованиям.

Это бьет по схемам, когда недобросовестные фирмы регистрируют типы средств измерений по липовым адресам, а потом "выпускают" тонны некачественных весов, счетчиков и анализаторов.

Индикатор № 3. Поверитель потерял аккредитацию

Если аккредитованная компания-поверитель лишилась аккредитации по основаниям, предусмотренным ст. 22 Федерального закона № 412-ФЗ (а это, как правило, серьезные нарушения: недостоверные результаты, отсутствие эталонов, подлог), то все результаты поверок, выданные ею за последние 12 месяцев, автоматически ставятся под сомнение.

Индикатор работает так: Росстандарт получает информацию от Росаккредитации и инициирует внеплановую проверку всех подконтрольных лиц, пользовавшихся услугами этого поверителя.

Для бизнеса это катастрофа. Представьте: вы исправно поверяли свои 50 весов, заплатили деньги, получили свидетельства, а через месяц приходит инспектор и говорит, что все поверки недействительны. Штраф? Не только штраф, но и приостановка деятельности, если вы торгуете или отпускаете продукцию без действующей поверки.

Реальные кейсы из Самарской области: как обманывают сегодня

Заместитель директора ФБУ "Самарский ЦСМ" Алексей Бодягин привел примеры, которые разоблачают схемы недобросовестных поставщиков услуг поверки. Эти кейсы уже легли в основу предостережений, а по некоторым — готовятся материалы в прокуратуру.

Кейс № 1. Торговая сеть три года без поверки

К примеру, есть одна региональная торговая сеть, имеющая магазины в Самаре и Тольятти, которая с 2023 года не представляет весовое оборудование на поверку. Три года покупатели получают товар, взвешенный неизвестно на каких приборах. Это прямое нарушение ст. 9 и ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", а также постановления правительства РФ № 250.

В надзорных органах расценивают это не как забывчивость, а как системную экономию на метрологии. Обычно за такими случаями стоят не только административные штрафы, но и проверки налоговой (ведь вес влияет на объем реализации и, следовательно, налоги).

Кейс № 2. Ноунеймы в поверке: одна поверка на два города

Некое не очень известное ООО 6 мая 2026 года оформило поверку весов одновременно в организации Самары и Екатеринбурга, используя одни и те же эталоны. Физически это невозможно: либо эталоны должны летать телепортом, либо весы из Екатеринбурга доставляться в Самару за часы. Экономически и логистически абсурдно.

Вывод, который сделал Росстандарт: свидетельства о поверке выданы "без выезда", то есть фиктивно.

Аналогичный случай: 7-8 мая 2026 года некая организация поверяла весы на территориях СИЗО и исправительных колоний Свердловской области. Специфика режимных учреждений такова, что вывезти оттуда весы в Самару на поверку и вернуть обратно в течение дня практически нереально. Тем не менее "поверка" якобы состоялась.

Кейс № 3. Подмена документации

Организация при поверке газоанализатора указала регистрационный номер прибора, который выдан в 2005 году, а поверку провела по методике для прибора с номером для более поздней модели. А ведь это объективно разные приборы с разными метрологическими характеристиками. По факту — поверка не соответствует описанию типа.

Кейс № 4. "Призрачные" лаборатории: адрес в Самаре, аккредитация в Казани

Счетчик газа был "поверен" в Самаре по одному известному адресу. Однако организация, выдавшая свидетельство, зарегистрирована и аккредитована только в Казани. По самарскому адресу у нее нет аккредитации. Это классическая схема "резиновой точки": свидетельство выдается от имени организации, но по факту работы проводятся неизвестно кем и неизвестно где.

Технологическая революция надзора: "Инспектор", дроны и ИИ

Росстандарт не собирается увеличивать штат инспекторов. Вместо этого он делает ставку на дистанционные и автоматизированные методы. Цели, озвученные на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025, уже внедряются в практику:

• не менее 80% фото- и видеофиксации при контрольных мероприятиях должно осуществляться через мобильное приложение "Инспектор". Это означает, что инспектор на месте делает снимки и видео, которые мгновенно загружаются в облачную систему ГИС ТОР КНД. Подделать или "потерять" доказательства невозможно;

• не менее 10% мероприятий (в тех видах контроля, где это применимо) будут проводиться с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны уже используются для осмотра, например, автозаправочных станций, складов, резервуарных парков;

• требуется внедрить в ведомственные информационные системы технологии искусственного интеллекта (не менее чем в 3 ФОИВ). ИИ будет анализировать данные из ФГИС "Аршин", выявлять аномалии и подозрительные паттерны;

• доля повторных жалоб на решения контрольных органов должна составлять не более 3% — то есть решения должны быть качественными и обоснованными с первого раза.

Что это значит для бизнеса? Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор (инспектор не заметил, забыл, потерял бумажку), то теперь процесс максимально автоматизирован и прозрачен. И, что важнее, обжаловать действия инспектора в суде можно только после обязательного досудебного обжалования через портал Госуслуг (подсистема ГИС ТОР КНД). Порядок формализован, и "звонить знакомому начальнику" больше не работает.

Прогноз: что будет после сентября 2026

Владимир Калентьева отметил: с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в статью 13 Федерального закона № 102-ФЗ (новая редакция). Однако следующий рубеж — сентябрь 2026 года — судя по контексту совещания, станет точкой окончательного перехода на новые индикаторы риска и обязательное применение приложения "Инспектор".

К этому времени Росстандарт планирует:

1. полностью перевести учет поверок в цифровой вид (система "Аршин" уже работает);

2. обучить инспекторов работе с БПЛА и дистанционными визитами;

3. довести долю профилактических визитов (инициированных самими предприятиями) до целевых показателей.

Что делать бизнесу:

• не ждать проверки, а провести самообследование на официальном сайте Росстандарта (https://www.rst.gov.ru). Там есть специальный раздел и методические рекомендации;

• перепроверить всех своих поставщиков услуг по поверке: есть ли у них действующая аккредитация, соответствуют ли заявленные адреса реальным, есть ли эталоны, перекрывающие диапазоны ваших средств измерения.

• если вы видите, что поверитель использует старые или отмененные методики (это легко проверить по открытым данным ФГИС "Аршин") — срочно меняйте поставщика;.

• внедрить внутренний календарь поверок с оповещением за 60 дней, чтобы исключить "просрочку на 181 день".

Таким образом, становится очевидно, что Росстандарт переходит от точечных проверок к тотальному цифровому мониторингу. Система будет видеть все: от адреса производителя до даты последней поверки. И если раньше можно было "договориться" или "не заметить", то теперь алгоритмы и дроны не ведут переговоров.

Совещание в Самаре четко показало, что время "метрологического либерализма" закончилось. И у бизнеса есть несколько месяцев, чтобы привести свои средства измерения и документы в порядок, пока это не сделали за него инспекторы с дронами и приложением "Инспектор".