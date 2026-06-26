Велогонщицы из Самарской области стали двукратными призерами чемпионата России

В Ижевске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе в парной и командной гонках среди женщин и юниорок.

В парной гонке на 25 км у женщин серебро завоевал экипаж из Самарской области Марина Комина / Дарья Фомина.

В командной гонке преследования на 50 км чемпионом России стала команда в составе: Марина Комина, Ирина Юдакова, Дарья Фомина (все — Самарская область), Ксения Цымбалюк (Удмуртия).