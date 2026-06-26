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Олимпийские Спорт

Велогонщицы из Самарской области стали двукратными призерами чемпионата России

ИЖЕВСК. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ижевске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе в парной и командной гонках среди женщин и юниорок.

В парной гонке на 25 км у женщин серебро завоевал экипаж из Самарской области Марина Комина / Дарья Фомина.

В командной гонке преследования на 50 км чемпионом России стала команда в составе: Марина Комина, Ирина Юдакова, Дарья Фомина (все — Самарская область), Ксения Цымбалюк (Удмуртия).

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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