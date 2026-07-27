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Интеллектуальные игры Спорт

В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира "Сила России"

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Штабе общественной поддержки "Единой России" в Самарской области в выходные встретились шахматисты разного возраста, чтобы побороться за выход в федеральный финал.

За досками встретились любители интеллектуального спорта разного возраста— от новичков до опытных игроков. Организаторы отметили, что турнир решает сразу две задачи: развивает логическое мышление у подрастающего поколения и создает пространство для живого общения между участниками. Все шахматисты получили подарки на память о турнире.

Победительницей регионального этапа стала 13-летняя Василиса Карабельщикова — обладательница второго разряда по шахматам, участница множества региональных соревнований. Василиса получила право представить Самарскую область на федеральном финале.

"Мне очень нравится играть в шахматы. Я занимаюсь этим давно. Безумно рада победить и представить наш регион на следующих этапах", — поделилась эмоциями победительница.

Настоящим сюрпризом для юной чемпионки стал белый плюшевый медведь — как сказали организаторы, он теперь будет разделять все дальнейшие победы Василисы и поддерживать ее.

Отметим, что соревнования проходили при содействии Федерации шахмат городского округа Самара.

Напомним, что турнир — часть всероссийского спортивного марафона "Сила России", который реализуется при поддержке сторонников "Единой России" и входит в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Спортмарафон объединяет профессиональных атлетов и любителей, в том числе участников специальной военной операции, ветеранов и людей с инвалидностью.

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