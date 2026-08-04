Два зампреда правительства Самарской области назначены заместителями губернатора

Заместители председателя правительства Самарской области Владимир Кий и Никита Зубко назначены врио заместителей губернатора. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.

"Владимир Валерьевич Кий работает уже год в составе правительства, хорошо знает закрепленные за ним направления. Вопросы, которые он курирует (взаимодействие с органами безопасности. — Прим. Волга Ньюс), сейчас чрезвычайно актуальны. Через неделю жду деятельные предложения по усилению работы", — отметил губернатор.

Представляя в новой должности Никиту Зубко, глава региона также пояснил, что круг курируемых им направлений останется тем же — защита законности и прав граждан, координация деятельности в этой сфере.

Таким образом, сейчас в регионе четыре заместителя губернатора — помимо Кия и Зубко это Виталий Шабалатов (первый заместитель губернатора - председатель правительства) и Антон Емельяненко (заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора).