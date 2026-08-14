Прокуратура Самары организовала проверку информации об антисанитарных условиях в областной детской больнице

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокуратура Самары организовала проверку информации, размещенной в СМИ, об антисанитарных условиях в самарской детской больнице, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлен материал, содержащий сведения о нарушениях санитарных правил и норм в учреждении здравоохранения.
Речь идет о посте в одной из соцсетей, в котором пожаловались на условия в хирургическом отделении Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.
"Если вашего ребенка положат в это отделение, учтите: в первый день его могут оставить без обеда и полдника, потому что "не положено". Если вы попросите постельное белье для себя, чтобы лечь в одной палате с ребенком, вам тоже откажут — "не положено", — говорится в тексте сообщения. — Зато будут бегать тараканы по палатам, комары кусать ваших малышей, под кроватями скапливаться пыль, а грязь с улицы лететь внутрь. Персонал будет грубо общаться с вами, а полы в палатах попросят мыть самостоятельно "из-за отсутствия уборщиц".
В прокуратуре обещали дать правовую оценку действиям должностных лиц больницы, а также решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Ситуация не прошла мимо министерства здравоохранения Самарской области. В ведомстве уточнили, что по материалам в СМИ в адрес администрации медицинской организации направлено требование о проведении служебной проверки. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, по итогам приняты необходимые меры.
"По информации, предоставленной медучреждением, ежемесячно проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми в соответствии с требованиями СанПиН. По вопросу организации питания и предоставлении постельного белья сообщаем: родитель имеет безусловное право бесплатного совместного пребывания с ребенком в течение всего периода лечения до 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показаний. При госпитализации в день поступления лечебное питание пациенту назначается лечащим врачом или дежурным врачом не позднее 4 часов с момента поступления пациента в стационар. Также назначается питание сопровождающим пациента до достижения им четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показаний", — отметили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что оказание медицинской помощи несовершеннолетним пациентам в условиях, не отвечающих установленным санитарным нормам и правилам, недопустимо. Обеспечение чистоты помещений, а также корректное и уважительное отношение к пациентам и их родителям являются безусловной обязанностью медицинской организации и не могут ставиться в зависимость от кадровых или иных обстоятельств. В этой связи будет проведено внутреннее разбирательство. Для предотвращения повторения ситуаций будет проведено дополнительное обучение медицинского персонала правилам общения с пациентами, а также приняты оперативные кадровые решения для организации уборки помещений.
Ситуация в учреждении находится на контроле минздрава.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас