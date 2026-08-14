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Здравоохранение Общество

Прокуратура Самары организовала проверку информации об антисанитарных условиях в областной детской больнице

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокуратура Самары организовала проверку информации, размещенной в СМИ, об антисанитарных условиях в самарской детской больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлен материал, содержащий сведения о нарушениях санитарных правил и норм в учреждении здравоохранения. 

Речь идет о посте в одной из соцсетей, в котором пожаловались на условия в хирургическом отделении Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.

"Если вашего ребенка положат в это отделение, учтите: в первый день его могут оставить без обеда и полдника, потому что "не положено". Если вы попросите постельное белье для себя, чтобы лечь в одной палате с ребенком, вам тоже откажут — "не положено", — говорится в тексте сообщения. — Зато будут бегать тараканы по палатам, комары кусать ваших малышей, под кроватями скапливаться пыль, а грязь с улицы лететь внутрь. Персонал будет грубо общаться с вами, а полы в палатах попросят мыть самостоятельно "из-за отсутствия уборщиц".

В прокуратуре обещали дать правовую оценку действиям должностных лиц больницы, а также решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ситуация не прошла мимо министерства здравоохранения Самарской области. В ведомстве уточнили, что по материалам в СМИ в адрес администрации медицинской организации направлено требование о проведении служебной проверки. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, по итогам приняты необходимые меры.

"По информации, предоставленной медучреждением, ежемесячно проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми в соответствии с требованиями СанПиН. По вопросу организации питания и предоставлении постельного белья сообщаем: родитель имеет безусловное право бесплатного совместного пребывания с ребенком в течение всего периода лечения до 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показаний. При госпитализации в день поступления лечебное питание пациенту назначается лечащим врачом или дежурным врачом не позднее 4 часов с момента поступления пациента в стационар. Также назначается питание сопровождающим пациента до достижения им четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показаний", — отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что оказание медицинской помощи несовершеннолетним пациентам в условиях, не отвечающих установленным санитарным нормам и правилам, недопустимо. Обеспечение чистоты помещений, а также корректное и уважительное отношение к пациентам и их родителям являются безусловной обязанностью медицинской организации и не могут ставиться в зависимость от кадровых или иных обстоятельств. В этой связи будет проведено внутреннее разбирательство. Для предотвращения повторения ситуаций будет проведено дополнительное обучение медицинского персонала правилам общения с пациентами, а также приняты оперативные кадровые решения для организации уборки помещений. 

Ситуация в учреждении находится на контроле минздрава.

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