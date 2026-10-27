ТМ "Пестравка" и Самарская ППК запустили в электричках образовательный проект для детей

В первый день осенних каникул юные пассажиры "Финиста", следующего по маршруту Самара - Тольятти, отправились в путешествие вместе с коровой Пестравкой. Торговая марка "Пестравка" и Самарская пригородная пассажирская компания подготовили для ребят приятный сюрприз - раскраски и цветные карандаши, чтобы сделать дорогу интереснее и увлекательнее.

Акция "Яркий маршрут с Пестравкой" - совместный образовательный проект ТМ "Пестравка" и Самарской ППК, который знакомит юных путешественников с достопримечательностями родного края. Вместе с Пестравкой ребята смогут открыть для себя интересные туристические места Самарской области: познакомиться с музеями и достопримечательностями Самары и Тольятти, узнать больше о родном крае и полюбоваться его живописной природой. Теперь дорога на электричке - это не только возможность добраться до места назначения, но и повод для новых открытий.

"АО "Самарская ППК" стремится сделать поездки на электропоездах интересными, чтобы в игровой форме знакомить детей с уникальными достопримечательностями и культурным наследием Самарской области, - рассказывает Екатерина Михайлова, ведущий специалист отдела развития и маркетинга Самарской ППК. - Такой творческий подход превращает обычное перемещение на электропоезде в увлекательное путешествие, которое воспитывает у юных пассажиров искреннюю любовь к родному краю. Организация увлекательного досуга в пути позволяет компании подарить детям и их родителям яркие положительные эмоции, превратив стандартную поездку в радостное семейное событие.

"Торговая марка "Пестравка" уже более 20 лет работает в Самарской области. Мы любим наш родной край и рады, что благодаря совместному проекту с Самарской ППК можем познакомить юных друзей марки с его красотами и достопримечательностями, - отмечают в пресс-службе ТМ "Пестравка". - Надеемся, что раскраска вдохновит ребят на новые открытия и поможет провести время в дороге с пользой и удовольствием. Желаем всем счастливых каникул, интересных маршрутов и незабываемых приключений!"

В период осенних каникул акция "Яркий маршрут с Пестравкой" пройдет во всех электропоездах "Ласточка" и "Финист". Юных пассажиров ждут новые знакомства с родным краем, творческие задания и увлекательные открытия в пути.