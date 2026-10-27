ТМ "Пестравка" и Самарская ППК запустили в электричках образовательный проект для детей

В первый день осенних каникул юные пассажиры "Финиста", следующего по маршруту Самара - Тольятти, отправились в путешествие вместе с коровой Пестравкой. Торговая марка "Пестравка" и Самарская пригородная пассажирская компания подготовили для ребят приятный сюрприз - раскраски и цветные карандаши, чтобы сделать дорогу интереснее и увлекательнее.
Акция "Яркий маршрут с Пестравкой" - совместный образовательный проект ТМ "Пестравка" и Самарской ППК, который знакомит юных путешественников с достопримечательностями родного края. Вместе с Пестравкой ребята смогут открыть для себя интересные туристические места Самарской области: познакомиться с музеями и достопримечательностями Самары и Тольятти, узнать больше о родном крае и полюбоваться его живописной природой. Теперь дорога на электричке - это не только возможность добраться до места назначения, но и повод для новых открытий.
"АО "Самарская ППК" стремится сделать поездки на электропоездах интересными, чтобы в игровой форме знакомить детей с уникальными достопримечательностями и культурным наследием Самарской области, - рассказывает Екатерина Михайлова, ведущий специалист отдела развития и маркетинга Самарской ППК. - Такой творческий подход превращает обычное перемещение на электропоезде в увлекательное путешествие, которое воспитывает у юных пассажиров искреннюю любовь к родному краю. Организация увлекательного досуга в пути позволяет компании подарить детям и их родителям яркие положительные эмоции, превратив стандартную поездку в радостное семейное событие.
"Торговая марка "Пестравка" уже более 20 лет работает в Самарской области. Мы любим наш родной край и рады, что благодаря совместному проекту с Самарской ППК можем познакомить юных друзей марки с его красотами и достопримечательностями, - отмечают в пресс-службе ТМ "Пестравка". - Надеемся, что раскраска вдохновит ребят на новые открытия и поможет провести время в дороге с пользой и удовольствием. Желаем всем счастливых каникул, интересных маршрутов и незабываемых приключений!"
В период осенних каникул акция "Яркий маршрут с Пестравкой" пройдет во всех электропоездах "Ласточка" и "Финист". Юных пассажиров ждут новые знакомства с родным краем, творческие задания и увлекательные открытия в пути.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...