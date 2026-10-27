Житель Самары решил улучшить финансовое положение, оформив кредит на подругу

Судебные приставы Самары взыскали материальный ущерб в размере 163 тыс. руб. в пользу обманутой девушки, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.
Молодой человек, воспользовавшись близкими и доверительными отношениями со своей знакомой, попросил девушку предоставить ему доступ от аккаунта ее личного кабинета на товарной площадке, объяснив это сокрытием от своей сожительницы факта приобретения товаров. Он заверил, что будет осуществлять оплату товаров непосредственно при получении в пункте выдачи заказов. Получив доступ к личному кабинету, мужчина оформил кредит на имя владелицы аккаунта для приобретения товаров.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным по ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и назначил наказание в виде исправительных работ, а также обязал виновного выплатить потерпевшей материальный ущерб.
В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. Также сотрудники службы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на его расчетных счетах в банках.
В результате принятых судебным приставом мер материальный ущерб в пользу потерпевшей взыскан в полном объеме.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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