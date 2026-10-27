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Общество

Житель Самары решил улучшить финансовое положение, оформив кредит на подругу

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самары взыскали материальный ущерб в размере 163 тыс. руб. в пользу обманутой девушки, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Молодой человек, воспользовавшись близкими и доверительными отношениями со своей знакомой, попросил девушку предоставить ему доступ от аккаунта ее личного кабинета на товарной площадке, объяснив это сокрытием от своей сожительницы факта приобретения товаров. Он заверил, что будет осуществлять оплату товаров непосредственно при получении в пункте выдачи заказов. Получив доступ к личному кабинету, мужчина оформил кредит на имя владелицы аккаунта для приобретения товаров.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным по ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и назначил наказание в виде исправительных работ, а также обязал виновного выплатить потерпевшей материальный ущерб.

В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. Также сотрудники службы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на его расчетных счетах в банках.

В результате принятых судебным приставом мер материальный ущерб в пользу потерпевшей взыскан в полном объеме.

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