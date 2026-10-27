В "Заварке" на этой неделе пройдут дрейф-медиация, экскурсия и мастер-класс "Столярник"

Галерея "Заварка" анонсировала цикл мероприятий на последнюю неделю октября: для подростков пройдет дрейф-медиация (12+), для детей - мастер-класс "Столярник" (6+), а также состоится кураторская экскурсия (6+).

В пятницу, 30 октября, в 15:00 пройдет дрейф-медиация для подростков (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Анастасия Сафронова. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Граница дома — это стены собственной комнаты, периметр двора или вся область? Городская среда постоянно влияет на нас, но мы редко замечаем этот процесс в повседневности. Встреча поможет разобраться, как привычные маршруты превращаются в воспоминания и формируют личность. Она устроена как коллективное исследование. Участники вместе с медиатором пройдут путь, разделенный на два этапа.

Первый пройдет в экспозиционном зале. Архивные кадры, личные свидетельства и артефакты Ленинского района Самары станут отправной точкой, чтобы запустить разговор о собственных ощущениях. Примеряя на себя чужую "память" и споря о смыслах вещей, участники попробуют разобраться, какие из этих историй действительно близки им сегодня, а какие кажутся навязанными.

Во второй части группа переместится на улицы района. В формате дрейфа участники будут фиксировать случайные детали среды, менять оптику восприятия знакомых локаций и говорить о механизмах, которые превращают географическую точку в "свое" место. Рекомендуется надеть удобную обувь, одеваться по погоде (лучше теплее, чем обычно) и взять с собой полностью заряженный телефон или блокнот — они понадобятся для фиксации наблюдений.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также в пятницу, 30 октября, в 18:30 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 31 октября, в 11:00 в "Заварке" пройдет мастер-класс "Столярник" (6+). Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных педагогов столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут фигурки в виде различных животных. Поделки можно будет забрать домой. Занятие ориентировано на развитие творческого мышления и индивидуального подхода — хоть заготовки изделий и стандартные, каждый ребенок создаст собственную авторскую поделку. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.