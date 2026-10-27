Центр "Мой бизнес" Самарской области организует трехдневную ярмарку ко Дню народного единства

Ярмарки локальных производителей являются одной из самых востребованных мер поддержки у предпринимателей Самарской области. Минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес" организовывают их на площадке Дома предпринимателя и интегрируют в крупные региональные события.

С 6 по 8 ноября брендированные прилавки с продукцией местных производителей разместят на популярной городской ярмарке в Самаре на ул. Партизанской 55. Маркет пройдет в рамках празднования Дня народного единства. К участию приглашаются локальные бренды, производители, ремесленники и самозанятые Самарской области.

Событие пройдет в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Для предпринимателей — это возможность представить свою продукцию, повысить узнаваемость бренда, получить лояльных клиентов и увеличить продажи.

"На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы", — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Производители могут представить на ярмарке авторские сувениры, изделия ручной работы, продукты питания и сладости, предметы интерьера и другие товары, созданные в Самарской области.

Прием заявок — до 2 ноября включительно. Количество мест ограничено. Приоритет при отборе предоставляется субъектам, включённым в Реестр креативных индустрий Самарской области.