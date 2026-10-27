Центр "Мой бизнес" Самарской области организует трехдневную ярмарку ко Дню народного единства

Ярмарки локальных производителей являются одной из самых востребованных мер поддержки у предпринимателей Самарской области. Минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес" организовывают их на площадке Дома предпринимателя и интегрируют в крупные региональные события.
С 6 по 8 ноября брендированные прилавки с продукцией местных производителей разместят на популярной городской ярмарке в Самаре на ул. Партизанской 55. Маркет пройдет в рамках празднования Дня народного единства. К участию приглашаются локальные бренды, производители, ремесленники и самозанятые Самарской области.
Событие пройдет в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Для предпринимателей — это возможность представить свою продукцию, повысить узнаваемость бренда, получить лояльных клиентов и увеличить продажи.
"На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы", — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Производители могут представить на ярмарке авторские сувениры, изделия ручной работы, продукты питания и сладости, предметы интерьера и другие товары, созданные в Самарской области.
Прием заявок — до 2 ноября включительно. Количество мест ограничено. Приоритет при отборе предоставляется субъектам, включённым в Реестр креативных индустрий Самарской области.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.