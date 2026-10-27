Сергиевский историко-краеведческий музей признан лучшим муниципальным музеем

В пятницу, 23 октября, в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) прошла церемония вручения премии "Пушкинская карта. Премия". Награды получили учреждения культуры и регионы, которые внесли значительный вклад в развитие программы "Пушкинская карта", которая реализуется по нацпроекту "Семья". Генеральным партнером церемонии стал банк ВТБ — оператор "Пушкинской карты".

К участникам церемонии обратилась заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: "Очень важно, что Пушкинская карта — не просто инструмент, а выбор, который делают молодые люди, голосуя своими деньгами за то или иное произведение искусства, за то или иное мероприятие. И это ориентирует наши учреждения культуры на то, чтобы создавать содержательные произведения на сцене и в кино, для того, чтобы внести в этот мир и в молодежный мир лучшие традиции, лучшее содержание. 12 тыс. учреждений культуры, миллион мероприятий, 170 млн билетов. Лидирует кино — 37%. Но все-таки театр — и большие театры, которые расположены в крупных городах, и небольшие учреждения культуры, включая клубные, если сложить эти две цифры — это 35%, и это хорошие показатели".

"У программы "Пушкинская карта" особая и очень важная задача. С ее помощью молодежь расширяет и углубляет знания об истории и культуре нашей многонациональной страны. Это способствует формированию у молодого поколения мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Кроме того, это содействует сохранению и развитию культурного кода России", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В этом году премия охватила 27 номинаций в восьми тематических блоках. Среди лауреатов — театры, музеи, концертные площадки, дома культуры, образовательные организации, библиотеки и организации кинопоказа со всей страны.

Лучшим муниципальным музеем стал Сергиевский историко-краеведческий музей Самарской области.

"Такое признание нашего учреждения — это закономерный и высокий результат ежедневного, кропотливого труда его команды. Желаю коллективу Сергиевского историко-краеведческого музея вдохновения, новых творческих замыслов, смелых проектов и благодарных посетителей", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сергиевский музей — центр притяжения для молодежи. Цифры говорят сами за себя: 77 мероприятий в основной экспозиции, 20 347 реализованных билетов и 1904 проведенных мероприятия с 2022 по июль 2025 года. А это тысячи историй о том, как школьники и студенты, впервые переступив порог музея, открывают для себя историю родного края.