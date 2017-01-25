В губдуме отчитались о приобретении стадиона "Локомотив" в собственность области

В среду, 25 января, в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике представители региональных минимущества и минспорта представили информацию о работе по приобретению стадиона "Локомотив" в собственность области.

Напомним, о планируемой сделке по приобретению в региональную собственность стадиона "Локомотив" у Куйбышевской железной дороги стало известно в октябре прошлого года.

"Часть спортивных объектов они хотят оставить - например, бассейн. А вот сам стадион хотят продать, он ведомственный. В случае выставления стадиона на продажу мы ставим перед собой задачу договориться о приемлемой цене и купить его, чтобы объект перешел в государственную собственность. Мы не допустим, чтобы на этом месте стояли высотки. Стадион "Локомотив" будет работать", - подчеркнул глава региона Николай Меркушкин.

В декабре 2016 года между областным министерством спорта и ГБУ СО "Школа высшего спортивного мастерства №1" (ШВСП) заключено соглашение о предоставлении субсидии из региональной казны для капитальных вложений в этот имущественный комплекс. По информации ведомства, они составляют 180 млн рублей. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Кроме того, ОАО "РЖД" передало в собственность области и земельные участки, которые находятся под "Локомотивом". Их ШВСП предоставят в постоянное пользование.

Согласно приказу областного минимущества, объекты недвижимости имущественного комплекса закреплены за ШВСП на праве оперативного управления. Сейчас ведется работа по госрегистрации такого права. "Документы, подтверждающие регистрацию, мы должны получить уже 27 января. Несмотря на то что регистрация еще не состоялась, это не мешает Школе уже пользоваться данным объектом", - сообщил врио министра имущественных отношений Михаил Солынин.

С 1 января этого года ШВСП приступила к эксплуатации "Локомотива". Спортсменов готовят по следующим направлениям: спорт глухих (футбол), легкая атлетика, гребной спорт (гребля-индор), фехтование и ОФП (для отделений по всем видам спорта).

Помимо этого, в рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступа к объектам спорта" запланировано 10,1 тыс. часов занятий по различным направлениям. Для ГАУ "СШОР №1" - по футболу, регби, баскетболу, легкой атлетике и единоборствам, для региональных спортивных федераций Самарской области - по гребному спорту, легкой атлетике, баскетболу и танцевальному спорту. Спорткомплекс будет предоставлять и платные услуги.

По информации минспорта, состояние спорткомплекса удовлетворительное, но есть ряд недостатков. Например, необходимо провести капитальный ремонт инженерных систем и некоторых помещений, а также заменить спортивное оборудование и покрытие стадиона и залов. Это нужно для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ, чтобы стадион внесли во Всероссийский реестр объектов спорта.

Отчет был принят к сведению.