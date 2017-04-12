Самарский ледовый дворец ЦСК ВВС закроют на реконструкцию 1 июня

Ледовый дворец ЦСК ВВС в Самаре закроют на реконструкцию 1 июня. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Напомним, преобразования, как отмечают эксперты, позволят улучшить внешний облик здания, сделать его современным и существенно расширить его функционал. В нем на самом высоком уровне можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу.

Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета. Кроме того, на арене вновь можно будет проводить концерты с участием ведущих российских и международных исполнителей. "Эстраду" планируют разместить так, чтобы артисты имели возможность со сцены сразу уходить в гримерные.

Размеры хоккейной площадки установлены в соответствии с требованиями Международной федерации хоккея и КХЛ — 61×30 метров, трибуны смогут вместить 4,3 тыс. зрителей. Появятся разминочный зал для хоккеистов, универсальный спорт­зал и тренажерный зал, а также зал для занятий хорео­графией и раздевалки для всех групп занимающихся.

Ориентировочная стоимость реконструкции самарского ЛДС составит 1,15 млрд рублей.