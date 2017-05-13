В губернии прошли III сельские спортивные игры среди учащихся

В пятницу, 12 мая, в 11 часов утра в пос. Суходол в спорткомплексе "Олимп" открылись III сельские спортивные игры среди учащихся Самарской области, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Сергиевского района. Второй год подряд совместно с Сергиевским районом участников Игр принимает и Кинель-Черкасский район.

Инициаторами игр являются Благотворительный фонд "Гордость Отечества", министерство образования и науки Самарской области и администрация Сергиевского района.

В торжественной церемонии открытия игр приняли участие: глава муниципального района Сергиевский Алексей Веселов, министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, президент благотворительного фонда "Гордость Отечества", Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин, председатель Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Михаил Тихомиров, полный кавалер орденов Трудовой Славы Василий Лукин и другие почетные гости.

В соревнованиях, которые проходили на территории Сергиевского района, приняли участие порядка 500 юных спортсменов из 27 муниципальных образований губернии. Остальные участники соревнований из Ульяновской, Оренбургской областей, республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Дагестан и Кабардино-Балкария боролись за звание сильнейших на территории Кинель-Черкасского района.

В рамках "Сельских игр-2017" прошли состязания по 13 видам спорта, таким как: мини-футбол, стритбол, шахматы, настольный теннис, полиатлон, самбо, плавание, бокс, рукопашный бой, черлидинг, дартс, лапта, городошный спорт. Семь видов спорта представили на спортивных площадках в Суходоле.

Итоги соревнований подвели в тот же день. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе "СТАРТ" м. р. Кинель-Черкасский.