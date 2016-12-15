В Самарской области прививки от гриппа сделали более 1,3 млн человек

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
По состоянию на 12 декабря привито 1 338 901 человек, что составляет 41,67% от населения региона.
По данным еженедельного наблюдения, за неделю с 5 по 11 декабря в области зарегистрировано 10076 случаев ОРВИ, в том числе в Самаре - 5463 случая. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выше на 5,6% по области и на 5,4% по Самаре.
Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.