В Самарской области прививки от гриппа сделали более 1,3 млн человек

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

По состоянию на 12 декабря привито 1 338 901 человек, что составляет 41,67% от населения региона.

По данным еженедельного наблюдения, за неделю с 5 по 11 декабря в области зарегистрировано 10076 случаев ОРВИ, в том числе в Самаре - 5463 случая. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выше на 5,6% по области и на 5,4% по Самаре.

Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.