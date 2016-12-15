Подведены первые итоги общероссийского дня приема граждан в регионах ПФО

В понедельник, 12 декабря, приемные главы государства каждого региона Приволжского федерального округа приняли активное участие в проведении Общероссийского дня приема граждан.
Ежегодно в этот день в соответствии с поручением президента РФ граждане могут получить ответы по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные и муниципальные органы. Задать интересующие вопросы могли жители любого региона ПФО с 12.00 до 20.00 по местному времени.
В приемные президента обратились 408 человек, наибольшее количество граждан принято в приемных в Удмуртской Республике, Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях.
В территориальных органах федеральных государственных органов и федеральных органов исполнительной власти принято около 8000 человек, исполнительными органами государственной власти в регионах ПФО - более 1300 заявителей, в органах МСУ рассмотрено свыше 7800 обращений.
В общероссийском дне приема граждан участвовали 14 приемных президента, более 450 структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, около 400 региональных министерств и более 4000 органов местного самоуправления. Количество уполномоченных лиц, которые проводили прием граждан, - более 10000 человек.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.