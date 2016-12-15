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Федеральная власть Власть и политика

Подведены первые итоги общероссийского дня приема граждан в регионах ПФО

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 декабря, приемные главы государства каждого региона Приволжского федерального округа приняли активное участие в проведении Общероссийского дня приема граждан.

Ежегодно в этот день в соответствии с поручением президента РФ граждане могут получить ответы по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные и муниципальные органы. Задать интересующие вопросы могли жители любого региона ПФО с 12.00 до 20.00 по местному времени.

В приемные президента обратились 408 человек, наибольшее количество граждан принято в приемных в Удмуртской Республике, Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях.

В территориальных органах федеральных государственных органов и федеральных органов исполнительной власти принято около 8000 человек, исполнительными органами государственной власти в регионах ПФО - более 1300 заявителей, в органах МСУ рассмотрено свыше 7800 обращений.

В общероссийском дне приема граждан участвовали 14 приемных президента, более 450 структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, около 400 региональных министерств и более 4000 органов местного самоуправления. Количество уполномоченных лиц, которые проводили прием граждан, - более 10000 человек.

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