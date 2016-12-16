Два человека погибли при пожаре в частном доме в с. Усинское

В ночь с четверга на пятницу, с 15 на 16 декабря, в с. Усинское Сызранского района произошел пожар в частном доме, при тушении которого были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании в частном доме на ул. Ленина поступило в пожарную охрану в 2:34. По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 100 кв. м, ему был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС".
В тушении огня участвовали 11 человек, применялось четыре единицы техники. Помощь в борьбе с огнем оказывала добровольная пожарная команда села. Очаг возгорания удалось локализовать в 3:22, а через 22 минуты пожар был полностью ликвидирован.
Во время пожара погибли 53-летний мужчина и 80-летняя женщина. Причины гибели людей, обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление