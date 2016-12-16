Детская поликлиника на Молодежной снова начнет работать

Детская поликлиника в Промышленном районе Самары в ближайшее время снова начнет принимать пациентов. Прием организуют на первых двух этажах здания. Об этом стало известно на очередном заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

Напомним, 1 декабря посетителей медучреждения в срочном порядке попросили покинуть здание из-за обнаружения трещин на стенах поликлиники.

На заседании комитета руководитель управления материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Ирина Скворцова озвучила экспертное заключение, полученное после обследования здания.

"Существенных изменений в геометрии здания поликлиники нет - это основной вывод, который позволяет признать, что оно не аварийное, - рассказала Скворцова. - Основное заключение, которое дает экспертиза на сегодняшний момент, - признать здание ограниченно работоспособным, разрешают открыть первые два этажа, на четвертом и пятом этажах вести постоянный мониторинг. Также предписано выполнить дополнительное обследование фундамента".

Здание поликлиники было сдано в эксплуатацию в 2010 году. Проведенная недавно экспертиза обнаружила ошибки при проектировании и строительстве.

Впрочем, по данным источников Волга Ньюс, окончательного решения по поликлинике пока не принято.