16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осложнений от прививок стало больше Детская поликлиника на Молодежной снова начнет работать Мир без очков перед Новым годом удивит яркими красками волшебного праздника Самарские ученые разрабатывают аппарат для визуализации вен Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представляют полезные разработки

Здравоохранение Общество

Детская поликлиника на Молодежной снова начнет работать

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 205
Версия для печати

Детская поликлиника в Промышленном районе Самары в ближайшее время снова начнет принимать пациентов. Прием организуют на первых двух этажах здания. Об этом стало известно на очередном заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

Напомним, 1 декабря посетителей медучреждения в срочном порядке попросили покинуть здание из-за обнаружения трещин на стенах поликлиники.

На заседании комитета руководитель управления материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Ирина Скворцова озвучила экспертное заключение, полученное после обследования здания.

"Существенных изменений в геометрии здания поликлиники нет - это основной вывод, который позволяет признать, что оно не аварийное, - рассказала Скворцова. - Основное заключение, которое дает экспертиза на сегодняшний момент, - признать здание ограниченно работоспособным, разрешают открыть первые два этажа, на четвертом и пятом этажах вести постоянный мониторинг. Также предписано выполнить дополнительное обследование фундамента".

Здание поликлиники было сдано в эксплуатацию в 2010 году. Проведенная недавно экспертиза обнаружила ошибки при проектировании и строительстве.

Впрочем, по данным источников Волга Ньюс, окончательного решения по поликлинике пока не принято.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

Дмитрий Курбанов 06 июня 2015 07:25 В августе в поселке Шмидта заработает ФАП

а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.

Фото на сайте

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

В Новокуйбышевске после капитального ремонта открыли СПИД-центр

В Новокуйбышевске после капитального ремонта открыли СПИД-центр

Николай Меркушкин поздравил медработников с праздником

Николай Меркушкин поздравил медработников с праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1