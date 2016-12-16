Проекты четвертой очереди набережной и обновления парка "Воронежские озера" поборются за федеральные средства

Проекты строительства четвертой очереди самарской набережной и обновления парка "Воронежские озера" будут претендовать на федеральное финансирование, сообщает пресс-служба мэрии.

1 декабря в ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в течение пяти лет города и поселки должны быть приведены в порядок. При этом обновление общественного пространства должно происходить с учетом мнения жителей. На эти цели в 2017 г. из федерального бюджета выделили 20 млрд рублей.

На селекторном совещании Общероссийского конгресса муниципальных образований, где обсуждался вопрос благоустройства российских городов, глава Самары Олег Фурсов заявил, что областная столица также будет претендовать на федеральные средства. Ряд проектов уже подготовлены и направлены в правительство Самарской области. Их дальнейшая судьба будет решаться весной 2017 года.

"Учитывая, что в Самаре идет активная подготовка к чемпионату мира по футболу, мы постараемся досрочно выполнить задачу, поставленную руководством страны, - подчеркнул Олег Фурсов. - Я надеюсь, что Николай Иванович Меркушкин поддержит нашу заявку. В нее мы включили сразу несколько объектов, в том числе четвертую очередь набережной и парк "Воронежские озера", который давно заслуживает обновления".