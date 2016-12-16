Проекты четвертой очереди набережной и обновления парка "Воронежские озера" поборются за федеральные средства

Проекты строительства четвертой очереди самарской набережной и обновления парка "Воронежские озера" будут претендовать на федеральное финансирование, сообщает пресс-служба мэрии.
1 декабря в ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в течение пяти лет города и поселки должны быть приведены в порядок. При этом обновление общественного пространства должно происходить с учетом мнения жителей. На эти цели в 2017 г. из федерального бюджета выделили 20 млрд рублей.
На селекторном совещании Общероссийского конгресса муниципальных образований, где обсуждался вопрос благоустройства российских городов, глава Самары Олег Фурсов заявил, что областная столица также будет претендовать на федеральные средства. Ряд проектов уже подготовлены и направлены в правительство Самарской области. Их дальнейшая судьба будет решаться весной 2017 года.
"Учитывая, что в Самаре идет активная подготовка к чемпионату мира по футболу, мы постараемся досрочно выполнить задачу, поставленную руководством страны, - подчеркнул Олег Фурсов. - Я надеюсь, что Николай Иванович Меркушкин поддержит нашу заявку. В нее мы включили сразу несколько объектов, в том числе четвертую очередь набережной и парк "Воронежские озера", который давно заслуживает обновления".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.