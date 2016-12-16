ТТУ собирает мнения самарцев по поводу возможной отмены трамвая 15-го маршрута и троллейбуса №16

В рамках оптимизации маршрутной сети ТТУ Самары планирует временно закрыть трамвайный маршрут №15 и отказаться от троллейбуса №16, сообщает пресс-служба перевозчика.

Главная причина оптимизации - малая востребованность некоторых маршрутов пассажирами. Изучив маршруты (а их сегодня 38 - 24 трамвайных и 14 троллейбусных), специалисты МП г. о. Самара "ТТУ" пришли к выводу, что самые невостребованные из них - маршрут №15 трамвая и №16 троллейбуса.

Тем не менее МП стремится учитывать все интересы граждан. С этой целью решено провести опрос среди пассажиров, чтобы выявить их мнение на тему временного закрытия этих двух маршрутов.

Закрытие позволит перераспределить подвижной состав на более востребованные маршруты, сократить интервалы в движении трамваев и троллейбусов, повысив тем самым качество перевозок.

Перевозчик просит самарцев высказать свое мнение до 25 декабря 2016 г. на сайте МП г.о. Самара "ТТУ", на электронную почту ttu.samara@yandex.ru, на сайте ЖЖ "Самара" или непосредственно на данных маршрутах, сообщив в журнал, размещенный внутри подвижного состава.