ТТУ собирает мнения самарцев по поводу возможной отмены трамвая 15-го маршрута и троллейбуса №16

В рамках оптимизации маршрутной сети ТТУ Самары планирует временно закрыть трамвайный маршрут №15 и отказаться от троллейбуса №16, сообщает пресс-служба перевозчика.
Главная причина оптимизации - малая востребованность некоторых маршрутов пассажирами. Изучив маршруты (а их сегодня 38 - 24 трамвайных и 14 троллейбусных), специалисты МП г. о. Самара "ТТУ" пришли к выводу, что самые невостребованные из них - маршрут №15 трамвая и №16 троллейбуса.
Тем не менее МП стремится учитывать все интересы граждан. С этой целью решено провести опрос среди пассажиров, чтобы выявить их мнение на тему временного закрытия этих двух маршрутов.
Закрытие позволит перераспределить подвижной состав на более востребованные маршруты, сократить интервалы в движении трамваев и троллейбусов, повысив тем самым качество перевозок.
Перевозчик просит самарцев высказать свое мнение до 25 декабря 2016 г. на сайте МП г.о. Самара "ТТУ", на электронную почту ttu.samara@yandex.ru, на сайте ЖЖ "Самара" или непосредственно на данных маршрутах, сообщив в журнал, размещенный внутри подвижного состава.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊