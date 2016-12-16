Пожилой мужчина погиб во время пожара в Шигонском районе

В четверг, 15 декабря, в Шигонском районе во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 5:37 загорелся частный дом на ул. Набережной в с. Малячкино. Огонь распространился на 90 кв. м. В пожаре погиб 75-летний мужчина. Возгорание ликвидировали в 5:58. Причина возникновения пожара устанавливается.