Пожилой мужчина погиб во время пожара в Шигонском районе

В четверг, 15 декабря, в Шигонском районе во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 5:37 загорелся частный дом на ул. Набережной в с. Малячкино. Огонь распространился на 90 кв. м. В пожаре погиб 75-летний мужчина.
Возгорание ликвидировали в 5:58. Причина возникновения пожара устанавливается.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление