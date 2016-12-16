Тольяттинский автомобилист получил условный срок за нападение на полицейского

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

11 сентября 2016 г. инспектор ДПС на ул. Ботанической остановил белый Nissan, водитель которого, предположительно, был пьян.

Автомобилист вел себя неадекватно, нецензурно выражался, а затем ударил полицейского. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В результате мужчине назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.