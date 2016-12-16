Двух тольяттинцев осудили за вымогательство 2 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело А.Парфенова и В.Панкратова. Мужчин обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

4 октября 2014 г. Панкратов, Парфенов и не установленные следствием лица (дело в отношении них выделено в отдельное производство) около ТЦ "Вега", применив насилие, требовали 2 млн руб. у двух потерпевших. Подельники по указанию Панкратова и Панферова сняли с одного из мужчин два золотых кольца и браслет общей стоимостью 40 тыс. рублей. Под угрозой применения насилия Панкратов переоформил на себя принадлежащий второй жертве Opel Astra стоимостью 375 тыс. рублей. Парфенов получил от потерпевших расписку на 2 млн рублей.

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому из них по четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.