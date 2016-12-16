"Ладья" по буллитам проиграла "Авто" - 3:4

В пятницу, 16 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с екатеринбуржским "Авто".

Счет открыли хозяева, в самом начале второго периода, Семен Журавлев быстро уровнял счет, а Алексей Сыромятников вывел "Ладью" вперед — 2:1. В третьем периоде "Авто" сравнялись и вышли вперед, шайба Константина Калинина в третьем периоде подарила гостям шанс на победу — 3:3. Овертайм закончился ничьей, а послематчевые броски принесли удачу хозяевам — 4:3, сообщает официальный сайт лиги.