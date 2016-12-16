ХК "ЦСК ВВС" с минимальным счетом обыграл "Славутич" - 1:0

В пятницу, 16 декабря, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС встречался в гостях со смоленским "Славутичем".
Победу "летчики" добыли благодаря единственной в матче шайбе Артема Сурсова — 1:0, сообщает официальный сайт лиги.
В пятницу, 16 декабря, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС встречался в гостях со смоленским "Славутичем".
Победу "летчики" добыли благодаря единственной в матче шайбе Артема Сурсова — 1:0, сообщает официальный сайт лиги.
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