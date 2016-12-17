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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уверенно обыграла "Спартак-Приморье" со счетом 87:58

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В комплексе "МТЛ Арена" завершилась встреча баскетбольных клубов "Самара" и "Спартак-Приморье". Матч состоялся в рамках турнира Суперлиги.

Баскетбольная "Самара" уверенно обыграла "Спартак-Приморье" со счетом 87:58 Баскетбольная "Самара" уверенно обыграла "Спартак-Приморье" со счетом 87:58
Фото: Максим АБРАМОВ

В начале игры самарские спортсмены уступали гостям, однако на исходе первой десятиминутки хозяева лидировали со счетом 23:21, сообщает 63.ru.

На первых минутах второго периода удача снова оказалась на стороне спортсменов из "Спартак-Приморье". Баскетболисты из "Самары" вернули лидирующую позицию в игре перед большим перерывом, счет составил 40:31.

Уже в первые минуты третьего периода разница в счете между командами достигла 13 очков в пользу самарцев. К завершению десятиминутного отрезка матча спортсмены из 63-его региона вели со счетом 66:46.

В финале встречи "Спартак Приморье" успел заработать несколько баллов в свою пользу, однако на исход игры это уже не повлияло: самарские баскетболисты закончили ее со счетом 87:58.

Следующий матч "Самара" проведет 22 декабря: в четвертьфинале Кубка России клуб примет команду "Темп-СУМЗ-УГМК".

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Баскетбольная "Самара" уверенно обыграла "Спартак-Приморье" со счетом 87:58

Баскетбольная "Самара" уверенно обыграла "Спартак-Приморье" со счетом 87:58

БК "Самара" разгромил "Сахалин" — 92:62

БК "Самара" разгромил "Сахалин" — 92:62

БК "Самара" разгромил "Рязань" — 94:56

БК "Самара" разгромил "Рязань" — 94:56

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