В Самаре на трамвайных путях столкнулись две машины

В воскресенье, 18 декабря, около 16:30 на перекрестке Пензенской и Владимирской произошла авария на трамвайных путях. Как сообщили 63.ru очевидцы ДТП, дорогу не поделили иномарка и ВАЗ.
Видимо, иномарка двигалась по Пензенской, и водитель хотел повернуть налево. А ВАЗ ехал по Владимирской в сторону Партизанской. Кто кого не пропустил, выяснят сотрудники ГИБДД.
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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был