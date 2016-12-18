В Самаре на трамвайных путях столкнулись две машины

В воскресенье, 18 декабря, около 16:30 на перекрестке Пензенской и Владимирской произошла авария на трамвайных путях. Как сообщили 63.ru очевидцы ДТП, дорогу не поделили иномарка и ВАЗ.

Видимо, иномарка двигалась по Пензенской, и водитель хотел повернуть налево. А ВАЗ ехал по Владимирской в сторону Партизанской. Кто кого не пропустил, выяснят сотрудники ГИБДД.