В Кинельском районе в ДТП погибла девушка-водитель ВАЗа и еще пять человек доставлены в больницу

В воскресенье, 18 декабря, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 26-летней девушки-водителя автомобиля ВАЗ-2110, который в 16:30 ехал по дороге Кинель - Богатое, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, на 9 км дороги Кинель - Богатое водитель "десятки" выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Camry. После этого ВАЗ-2110 в попутную "пятнадцатую".
В результате аварии на месте происшествия погибла водитель "десятки". В иномарке пострадали три пассажира, в том числе семилетний мальчик, в ВАЗ-2115 - два пассажира.
Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был