В Кинельском районе в ДТП погибла девушка-водитель ВАЗа и еще пять человек доставлены в больницу

В воскресенье, 18 декабря, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 26-летней девушки-водителя автомобиля ВАЗ-2110, который в 16:30 ехал по дороге Кинель - Богатое, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на 9 км дороги Кинель - Богатое водитель "десятки" выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Camry. После этого ВАЗ-2110 в попутную "пятнадцатую".

В результате аварии на месте происшествия погибла водитель "десятки". В иномарке пострадали три пассажира, в том числе семилетний мальчик, в ВАЗ-2115 - два пассажира.

Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.