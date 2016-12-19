В самарской квартире один мужчина погиб от ножевого ранения, а другой выпал из окна с девятого этажа

В понедельник, 19 декабря, в четвертом часу утра, по предварительным данным, в квартире на девятом этаже в доме на пр. Кирова в Самаре ножевое ранение получил 26-летний мужчина. Кроме того, из окна той же квартиры выпал 32-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.
Для пострадавших вызвали "скорую". Медики приехали оперативно, но раненный ножом горожанин уже был мертв. Второго пострадавшего, получившего политравму и находившегося в состоянии шока, медики успели спасти. Ему оказали необходимую помощь и увезли в лечебное учреждение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!