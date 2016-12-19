В самарской квартире один мужчина погиб от ножевого ранения, а другой выпал из окна с девятого этажа

В понедельник, 19 декабря, в четвертом часу утра, по предварительным данным, в квартире на девятом этаже в доме на пр. Кирова в Самаре ножевое ранение получил 26-летний мужчина. Кроме того, из окна той же квартиры выпал 32-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Для пострадавших вызвали "скорую". Медики приехали оперативно, но раненный ножом горожанин уже был мертв. Второго пострадавшего, получившего политравму и находившегося в состоянии шока, медики успели спасти. Ему оказали необходимую помощь и увезли в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.