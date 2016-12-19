Аграрии холдинга "Зерно Жизни" собрали лучший за всю историю урожай

Агрохолдинг "Зерно Жизни" группы компаний СИНКО подвел итоги сельхозсезона. Более 172 тыс. тонн зерновых и масличных намолотили аграрии. Это на несколько тысяч тонн больше, чем в успешном 2014 году.

По словам хлеборобов, нынешний сезон был непростым. Посеянные засушливой осенью зерновые не внушали оптимизма. Затянувшиеся майские дожди не позволили своевременно начать сев яровых, а сентябрьские и октябрьские осадки - уборку поздних культур. Нередко, чтобы захватить погоду, механизаторы "Зерна Жизни" работали круглыми сутками, в три смены.

Значимую роль сыграли агротехнологии. Так, сегодня 40% земель "Зерна Жизни" обрабатываются по no-till, и именно на этих участках достигнута максимальная эффективность. Использование высокопродуктивных гибридов подсолнечника и элитных семян озимой и яровой пшеницы, произведенных на собственном семенном заводе, грамотное применение средств защиты растений и минеральных удобрений тоже внесли полновесный вклад в успех: урожай более чем на 30% превысил запланированный.

Несколько хозяйств холдинга собрали урожаи, которые можно смело назвать выдающимися. К примеру, в СХП "Романовка" и СХП "Ракита" (Кошкинский район) получили по 40 ц/га озимых при средней по району в 32,6 ц/га. В Кинель-Черкасском районе предприятия "Зерна Жизни" стали районными лидерами по урожайности всех производимых культур, а СХП "Золотой Колос" показало почти 33 ц/га по озимым при среднерайонных 16,5 ц/га. Намолот озимых в СХП "Степное" (Богатовский район) превысил среднерайонный более чем вдвое (34 ц/га).

Растениеводство - одно из приоритетных направлений деятельности группы компаний СИНКО. В воспроизводство и развитие ежегодно вкладываются сотни миллионов рублей. Только в этом году около 200 млн руб. было инвестировано в новую сельхозтехнику: шесть зерноуборочных комбайнов Acros, семь тракторов К-744, семь самоходных опрыскивателей "Туман", шесть посевных комплексов "Томь" и т.д.

Сегодня агропроизводственый холдинг "Зерно Жизни" делает ставку на совершенствование агротехнологий и увеличение объемов пашни. В этом году создано новое предприятие "Раздольное" в Камышлинском районе. Введение в обработку заброшенных земель там уже началось.