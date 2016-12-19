В Самаре могут сократить количество елочных базаров

В понедельник, 19 декабря, на совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос об организации предновогодней торговли хвойными деревьями. Руководитель департамента потребительского рынка Александр Андриянов сообщил, что в настоящее время на улицах Самары размещено 95 елочных базаров, заключен 181 договор на продажу.
"Средняя стоимость хвойного дерева варьируется от 300 до 500 рублей", - сообщил чиновник.
Глава Самары Олег Фурсов потребовал от глав районов следить за чистотой мест, где торгуют деревьями.
"Контроль должен быть ежедневным. Бывает, что 31 числа остается много мусора, значит надо проводить предварительную работу. Город должен встречать Новый год в порядке и чистоте. На протяжении последних лет у нас ситуация меняется в лучшую сторону, мы видим, что появились конструкции, которые позволяют упаковывать елки. Помимо закрепленных площадок, практически не возникает стихийных мест торговли елками, - заявил мэр. - Надо проанализировать по этому году раскупаемость елок. Если остается их много - может быть, есть смысл на будущий год сократить количество торговых мест. Надо посмотреть предпочтения людей: готовы они покупать хвойные деревья или переходят на искусственные".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊