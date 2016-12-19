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Общество

В Самаре могут сократить количество елочных базаров

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, на совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос об организации предновогодней торговли хвойными деревьями. Руководитель департамента потребительского рынка Александр Андриянов сообщил, что в настоящее время на улицах Самары размещено 95 елочных базаров, заключен 181 договор на продажу.

"Средняя стоимость хвойного дерева варьируется от 300 до 500 рублей", - сообщил чиновник.

Глава Самары Олег Фурсов потребовал от глав районов следить за чистотой мест, где торгуют деревьями.

"Контроль должен быть ежедневным. Бывает, что 31 числа остается много мусора, значит надо проводить предварительную работу. Город должен встречать Новый год в порядке и чистоте. На протяжении последних лет у нас ситуация меняется в лучшую сторону, мы видим, что появились конструкции, которые позволяют упаковывать елки. Помимо закрепленных площадок, практически не возникает стихийных мест торговли елками, - заявил мэр. - Надо проанализировать по этому году раскупаемость елок. Если остается их много - может быть, есть смысл на будущий год сократить количество торговых мест. Надо посмотреть предпочтения людей: готовы они покупать хвойные деревья или переходят на искусственные".

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