Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Несколько месяцев назад в одном из ключевых муниципальных предприятий Самары "Благоустройство" сменился руководитель. Пост занял Алексей Власов - выходец из Саратова, занимавший там аналогичную должность. О том, какие нововведения планируется ввести в работу МП и как это отразится на качестве уборки территории Самары, он рассказал в интервью.

- Вы были назначены на должность директора предприятия несколько месяцев назад, переехали из Саратова. Какие задачи для себя поставили и что уже удалось реализовать?

- Основная особенность Самары была и есть в том, что город разделен на девять районов. В каждом из них были сформированы свои строительно-дорожные управления. В результате одна часть - например, улицы Авроры - может быть расчищена к трем часам ночи, а вторая - лишь к пяти утра.

Согласовать девять участков по времени уборки практически невозможно. Кроме того, на каждом из них свой запас техники. Выполнив собственный объем работ в пределах района, 10 машин возвращаются в гараж, тогда как в то же самое время в соседнем районе может быть недостаток. Перераспределить в таких условиях мощности было практически невозможно.

Мы сделали выводы и сейчас создаем из трех районов один участок - "Юг", в него войдут территории Ленинского, Железнодорожного и Куйбышевского районов. Тем самым в одном месте под единой логистикой мы получим 24 единицы спецтехники. Это дает возможность высвободить порядка 20% мощности. И вместо трех проблем мы получаем одну.

- По остальным территориям будет та же схема?

- Сезон в разгаре, и принимать резкие решения в рамках всего города мы пока не будем. Следующее, что стоит у нас в планах на январь, после того как откатаем эту схему, - сделать единый СДУ "Центр". Сюда войдут Советский и Октябрьский районы.

Что касается северного участка, то по нему мы торопиться не будем. Его создание - в перспективе, но не этой зимой. Мы посмотрим, какую мощность высвободим с участков "Юг" и "Центр", и потом будем принимать решение. Оставшаяся территория слишком большая. Нет уверенности, что она будет управляемоой при таком подходе. Поэтому этот шаг будет очень тщательно взвешиваться, просчитываться.

Нельзя еще забывать, что в Самаре разделены зоны ответственности. Внутриквартальные дороги за районами. Дворы - ответственность УК.

- Что еще изменилось на предприятии с момента вашего прихода?

- Еще когда я был в Самаре в первый раз летом этого года, в рамках обзорной экскурсии, увидел явные перегибы. Едешь - вроде чистая дорога, мокрый после ночной уборки бортовой камень, вымытая прилотковая часть, и вдруг на нее свешивается трава, видны заросшие деревья. Видно, что проведена серьезная тяжелая работа, но ощущения чистоты нет. Очень красивый город, есть прекрасные места, но не было целостности в уборке.

Поэтому уже в сентябре предприятие стало более комплексно подходить к задаче содержания территорий - пересмотрели систему ежедневной уборки города, стали убирать поросль из-под деревьев, косить газоны и улицу за улицей приводить в порядок.

Также был изменен график выхода дворников и рабочих благоустройства. Таким образом, чтобы ко времени выезда людей на работу большинство территорий уже было приведено в порядок.

Что касается зимнего содержания - мы, наконец, вышли на превентивную обработку противогололедными реагентами, при которой машины грузятся до начала снегопада и выходят на дороги при первых осадках. Это позволяет в течение часа просыпать улично-дорожную сеть и, в свою очередь, избежать серьезных аварийных ситуаций, связанных с наледью.

- В настоящее время в Самаре применяется противогололедный реагент "Бионорд". Есть ли у него альтернативы? Не планируете ли вы заменить его на другой?

- По реагентам - это отдельная большая тема. Есть поручение главы города провести полный анализ, эксперименты с реагентами других модификаций. "Бионорд" используется в Самаре уже около пяти лет, но на нем свет клином не сошелся. Существует масса других препаратов, и я считаю, что надо пробовать, искать варианты, чтобы найти оптимальный.

До конца года мы планируем провести тестирование других образцов. Причем сделаем это публично. Пригласим экологов, прессу, представителей активной общественности. Решение будет приниматься с учетом мнения горожан. Мое мнение - это должно быть общее консолидированное решение, которое не должно приниматься единолично руководителем муниципального предприятия.

- Будут ли какие-то изменения в применении реагентов?

- Технологии меняются и идут вперед. В планах предприятия - на будущий год перевести работу с реагентом в технологический цикл, будем применять такую методику, как увлажнение противоголедных материалов. Это позволяет кардинально снизить расход и запустить непосредственно реакцию таяния снега.

Реагенты, как правило, состоят из многокомпонентных хлоридов, то есть нескольких видов солей. У каждой соли есть своя скорость реакции. Например, у кальция быстрая реакция, у натрия - более продолженная по времени. Если на снег подавать сухой реагент, то реакция начинается через 40 минут - час, без интенсивного движения на дорогах - и через два часа. Если же реагент подавать мокрым, то реакция кальция "зажигается" в течение 5-7 минут, потом ее подхватывает натрий и уходит в новую реакцию.

В целом реагенты необходимы для того, чтобы снег на дорогах не слеживался и не образовывался аварийно опасный гололед. Хлориды превращают снег в кашу, и он будет находиться в такой консистенции при любой температуре. А мы затем, по окончании пробок на дорогах, выходим автопоездами и прижимаем его к бортовому камню. Надо понимать, что скорость уборки на дорогах для обеспечения технологического процесса должна быть не менее 30 км в час.

- Вредят ли реагенты автомобилям, обуви?

- Все реагенты - это соль того или иного действующего вещества - натрия, магния, кальция. Конечно, мы не можем сказать, что это полезная вещь. Но если говорить о предыдущих технологиях уборки, которая сохранена по некоторым улицам Самары (посыпка дорог песко-соляной смесью), то она на 10-20% состоит из соли, остальное - песок.

Эффективность этого метода, на мой взгляд, спорная. Песок не растворяется, а остается на дорогах. А это около 90% реагента, или более 30 тыс. тонн. Убрать все полностью невозможно. На полигоны возвращалось около 60% песка. Шипованные автомобили перетирают оставшийся песок по асфальту, в результате возникает высокая загрязненность города пылью, которая, кстати, является адсорбентом тяжелых металлов.

Реагенты - чистая соль. Ее сухой остаток на дорогах - около 1%. Он затем смывается дождями, поливочными машинами.

- Насколько хорошо муниципальное предприятие сегодня оснащено спецтехникой?

- Конечно, износ техники достаточно серьезный. Парк не обновлялся много лет. Та большая партия техники, которая была приобретена в прошлом году, серьезно усилила предприятие. Тем не менее наращивание парка остается одной из стратегических задач.

По моей оценке, мы должны как минимум удвоить количество так называемых комбинированных дорожных машин (КДМ), которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты. Для сравнения: в 2012 году, когда я покидал аналогичную организацию в городе, который примерно на два района меньше, чем Самара, в ней было 78 КДМ. В МП "Благоустройство" их сейчас 52. И на тест-драйв мы взяли еще пять.

По моим оценкам, для достижения стандартов уборки необходимо как минимум удвоить количество КДМ.

Число машин на дорогах постоянно растет, поэтому ситуация вряд ли будет улучшаться. Если взять аналитику, например, 2006 года, то аналогичное предприятие выходило на работу в 19-20 часов и заканчивало уборку города в 5-6 утра. Мы имели возможность убирать город, потому что не было пробок, паркингов.

Сейчас при существующей загруженности дорог мы можем начать полноценную работу не раньше 23:00, и время у нас ограничено примерно до 5:00. Иными словами, ту же площадь мы должны обработать за время в два раза меньшее. Как это возможно? Только через увеличение мощности предприятия.

- Для закупки техники будут ли привлекаться кредитные средства?

- По своей основной деятельности МП вышло в небольшую прибыль, но пока предприятию необходимо рассчитаться с имеющимися кредитами. Мы ищем выгодные программы у предприятий, производящих технику. Для нас это удачное время, потому что покупательский спрос на коммунальную уборочную технику в стране упал. Работаем по программам, позволяющим покупать машины в рамках лизинга, амортизационных платежей.

В следующем году перейдем на технологию применения увлажненных реагентов, и у нас сократятся расходы на их закупку. За счет экономии сможем купить дополнительную технику.

- Как вы оцениваете кадровую ситуацию на предприятии и как планируете выстраивать эту работу?

- С момента моего прихода административно-управленческий аппарат сокращен на 17%. При этом за три месяца предприятие увеличило площадь обслуживаемой территории на 2,3 млн кв. м. То есть те районы, которые раньше в качестве субподрядчика обслуживали сторонние организации, мы вернули себе. Это Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский районы и часть Кировского.

Самарский район пока еще обслуживает субподрядчик, но думаю, что в конечном итоге мы этот вопрос тоже закроем. Я считаю, что наша задача - работать самим.

Таким образом, мы вернули бюджет непосредственно в предприятие - это 146 млн рублей в год.

Мы увеличиваем свою мощность, укомплектовали штат рабочего персонала, приняли водителей, механизаторов, рабочих благоустройства. Предприятие должно само зарабатывать деньги, и этому принципу мы будем следовать и дальше.

- Как выстраивается работа с силовыми структурами, которые часто указывают МП "Благоустройство" на недочеты в работе?

- Мы плотно работаем с органами ГИБДД, которые следят за дорожной сетью. У нас создана группа в WhatsApp. Дорожные инспекторы, контролирующие ситуацию, онлайн сообщают нам о каких-то моментах, требующих нашего участия. Мы смогли объединиться, потому что, я считаю, обеспечение благоустройства города - проблема общая.