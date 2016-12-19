"Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков

ФК "Крылья Советов" вынесен запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято в пятницу, 16 декабря, на заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля.

В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.

На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ были приняты следующие решения: за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30 сентября - ввести с 16 декабря 2016 г. запрет на регистрацию новых игроков.

Помимо самарского клуба, в списке значатся еще 13 команд.