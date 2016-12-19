Николай Меркушкин: "За четыре года в регионе открыто 59 новых современных производств"

С 2012 года валовый региональный продукт Самарской области вырос на 7,3% (для сравнения: в среднем по стране он увеличился лишь на 1%). Об этом губернатор Николай Меркушкин заявил сегодня в ходе оглашения ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

"Уходящий в историю 2016 год, как и предыдущий 2015, были, пожалуй, самыми трудными в истории России. Это и обвальное падение цен на нефть, и санкции, и крайне сложная международная обстановка, - сказал глава региона. - В этой ситуации и нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, и всему государству приходится прилагать огромные усилия для защиты интересов Российского государства и российского народа".

По словам руководителя области, трудности этих двух лет не могли не сказаться на жизни людей: сократились доходы, выросли цены, стало труднее найти работу, значительно упали и доходы бюджета.

"Нам пришлось в эти два года биться за каждый рубль, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, выполнить указы президента, сохранить социальную инфраструктуру, не допустить обвала экономики и массовой безработицы, - подчеркнул губернатор. - Но мы выстояли. Несмотря на кризис, Самарская область по целому ряду базовых показателей улучшила свои показатели".

Николай Меркушкин сообщил, что с 2012 года валовый региональный продукт Самарской области вырос на 7,3%, а в среднем по стране - лишь на 1%. Во второй половине 2016 года возобновился и рост промышленного производства. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил почти 4%. "Но главное - мы сохранили инвестиции в основной капитал, сохраняя основу для благополучия наших людей на десятилетия вперед", - отметил глава региона.

Он напомнил, что за четыре года в губернии открыто 59 новых современных производств, а инвестиции в основной капитал за пять лет выросли на 12,4% (хотя по стране они сократились на 6,4%).

"Несмотря на кризис, инвестиции в социальную сферу за эти годы у нас выросли на 20%, в то время как в среднем по стране они сократились на 28%, - добавил руководитель области. - Только в этом году объем бюджетных инвестиций составил 27,6 млрд рублей. И только за этот год вложения в здравоохранение, в социальную защиту выросли в 1,6 раза".

Губернатор также напомнил, что введены в эксплуатацию Самарский областной перинатальный центр и диализный центр в Сызрани, другие важнейшие объекты. Впервые за последние десятилетия в Самарской области построены сразу пять школ.

"За пять лет в 1,6 раза выросли инвестиции в сельхозпроизводство. Только новой техники приобретено на сумму 2,6 млрд рублей, - сказал Николай Меркушкин. - Результатом стал рекордный за последние 20 лет урожай - 2,2 млн т зерна - и абсолютный рекорд по подсолнуху - более 700 тыс. т".

Кроме того, в 5 раз за последние пять лет выросли объемы дорожного строительства. А в городе Самаре таких объемом и темпов дорожных работ не было вообще никогда. "Мы второй год подряд удерживаем рекордные даже по сравнению советскими временами темпы строительства жилья. И, что очень важно, оно стало гораздо доступнее по цене", - заявил губернатор.

В области растет продолжительность жизни, заметно снизилась статистика по социальным болезням, за четыре года вдвое сократилась естественная убыль населения. "В этом году мы имеем миграционный прирост. Самарская область снова становится привлекательной", - выразил уверенность Николай Меркушкин.

Вместе с тем, по его словам, это пока далеко не все, что необходимо сделать для значительного укрепления потенциала Самарской области и улучшения жизни людей. "Мы должны, прежде всего, придать новые мощные импульсы развития экономике, вывести ее на новый технологический уровень, позволяющий быть абсолютно конкурентоспособной в динамично развивающемся мире", - поставил задачу глава региона.