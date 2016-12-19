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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Надо коренным образом изменить технологический уклад Тольятти"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, во время оглашения ежегодного послания депутатам губернской думы и жителям региона губернатор Самарской области Николай Меркушкин подробно рассказал о развитии Тольятти как территории опережающего развития (ТОР).

Губернатор: "Надо коренным образом изменить технологический уклад Тольятти" Губернатор: "Надо коренным образом изменить технологический уклад Тольятти"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона отметил, что в нынешнем году региону удалось решить крайне важную задачу для будущего Тольятти, области, а со временем и для страны - при поддержке федерального правительства Автоград получил статус территории опережающего развития.

Николай Меркушкин подчеркнул, что если правительственная программа празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на автозаводе направлена на изменение социальной инфраструктуры Автограда, то создание ТОР позволит создать в городе "новый производственно-технологический уклад".

"Созданная группа по управлению ТОР прошла специальное обучение, разработала и представила на конкурс проект по созданию Российского национального инженерного центра "Четвертое рождение Тольятти". Наш проект был признан лучшим в стране", - констатировал губернатор.

По словам главы региона, создание инженерного центра - главная задача на ближайшие годы.

"Эта задача нами пока до конца не осознана. Подобные центры становятся сегодня самыми перспективными, прорывными точками роста. Нам надо коренным образом изменить технологический уклад Тольятти, создать дополнительно 25-30 тыс. рабочих мест для высококлассных инженеров. Стоит задача подготовить у себя, а также отобрать лучших из лучших инженеров со всей страны и даже из-за рубежа", - пояснил глава региона, подчеркнув, что ключевые роли в успешной реализации проекта должны принадлежать Особой экономической зоне Тольятти, технопарку "Жигулевская долина", а также техническим центрам АвтоВАЗа и химических предприятий города.

Николай Меркушкин отметил, что Тольяттинский госуниверситет, который должен готовить технические кадры, пока со своей ролью не справляется. ТГУ нужно менять вектор развития.

"Необходимо готовить высококлассных инженеров, которые в будущем будут создавать инжиниринговые центры по самым разным направлениям и решать сложные инженерно-конструкторские задачи. Это важнейшее направление, и университет должен быть абсолютно иным", - сказал глава региона.

"Правительству области, властям Тольятти, бизнес-сообществу, учебным заведениям Тольятти предстоит большая и ответственная работа, чтобы в полном объеме реализовать этот проект", - резюмировал Николай Меркушкин.

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