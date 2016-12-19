Николай Меркушкин: "Адресность социальной помощи всегда была основой социальной справедливости"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин, обращаясь с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона, дал оценку демографической ситуации в области, а также миграционным процессам.

Он отметил, что в губернии растет продолжительность жизни, снижается смертность, в том числе в трудоспособном возрасте.

"За 10 месяцев 2016 года наблюдается миграционный прирост. По итогам года у нас будет на 2-3,5 тыс. больше приехавших студентов, чем тех, кто покинул регион. В прошлом году отмечалась миграционная убыль. Она во многом связана с экономической ситуацией в стране и области. Но в этом году мы снова повышаем этот показатель", - рассказал губернатор.

Что касается роста рождаемости, то в губернии среди новорожденных стало больше вторых и последующих детей. А вот количество первенцев снижается. В основном это связано с тем, что увеличился возраст женщин, рожающих первенцев: сегодня он составляет 28,5 лет.

"Нам надо сделать все, чтобы первый ребенок рождался раньше. Тогда увеличивается и возможность последующих родить больше", - отметил глава региона.

Николай Меркушкин заявил, что в 2016 году на стимулирование рождаемости семьям с детьми из областного бюджета было направлено 5,1 млрд рублей, что в четыре раза больше суммы 2011 года.

Также он отметил, что всего в области реализуется более 120 мер социальной поддержки на 19,3 млрд рублей. При этом глава региона отметил, что только 17 мер соцподдержки реализуется адресно.

"Это не совсем правильно. Нам надо внимательно посмотреть, как распределить средства. Например, есть пенсионер, который с трудом сводит концы с концами, а есть те, кто передвигаются на личном автотранспорте. Будет справедливо перераспределить эти деньги. Таким образом мы поддержим 70-80 тыс. наших пенсионеров, которые на самом деле нуждаются. Нам надо продумать эту работу шаг за шагом, чтобы не обидеть людей. Адресность социальной помощи всегда была основой социальной справедливости, - заявил губернатор.

Это предложение главы региона зал встретил громкими аплодисментами.