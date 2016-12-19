Губернатор: "Ремонт Самарского театра драмы должен начаться в 2017 году"

В рамках своего послания Николай Меркушкин подробно остановился на культурной жизни Самарской области. Глава региона акцентировал внимание присутствующих на достижениях этого года.

"Впервые сразу три наших театра - Самарский академический театр оперы и балета, Самарский академический театр драмы, театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска - вошли в состав номинантов престижного конкурса "Золотая Маска". Теперь осталось дождаться подведения итогов, но попадание в этот список сразу трех наших театров - это уже большая победа", - сказал глава региона.

Николай Меркушкин также обратил внимание на события в культурной жизни области, которые только становятся новыми брендами региона (в частности, фестиваль набережных "Волга-фест").

"В этом году он получил статус международного. Необходимо сделать все, чтобы фестиваль стал одной из ярких форм представления культуры России для стран - участников чемпионата мира по футболу. В прошлом году фестиваль посетили свыше 50 тысяч человек, которые благодарили власть за организацию этого праздника", - сказал руководитель области.

Николай Меркушкин отметил, что успешно реализуются и все крупные творческие проекты, ставшие традиционными: фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России", фестиваль памяти Мстислава Ростроповича с участием оркестра Мариинского театра, Грушинский фестиваль и другие.

"Мы изыскиваем все возможности для поддержки сферы культуры, в области повышена заработная плата работникам культуры, третий год она самая высокая в ПФО и одна из самых высоких в стране", - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в 2016 году продолжилось укрепление материально-технической базы учреждений культуры, завершается реконструкция не имеющего аналогов в России театра "СамАрт", который будет оснащен самым современным оборудованием, отвечающим всем мировым стандартам.

Фактически идет новое строительство, с сохранением исторического облика здания, Самарского театра кукол.

После капитального ремонта вторую жизнь получил старейший в области Сызранский театр драмы, открыты после ремонта культурные центры в Кинеле, селе Старое Ермаково Камышлинского района, идет капитальный ремонт дома культуры в селе Рождествено.

Николай Меркушкин поручил региональным министерству культуры и министерству строительства в 2017 году выйти с концепцией и источниками финансирования реконструкции Самарского театра драмы.

Много уникальных проектов будет реализовано в ближайшем будущем. "В Самаре создается уникальный этнографический комплекс под открытым небом - Парк дружбы народов. Уже возведены семь национальных подворий, к 2018 году он должен быть построен. Парк станет ярчайшим символом мира и межнационального согласия - важнейшего принципа для жизни нашего многонационального региона и всей России", - рассказал Николай Меркушкин.

Глава региона выразил благодарность председателю региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростиславу Хугаеву, всем руководителям национально-культурных автономий за эту огромную работу, очень важную не только для Самарской области, но и для страны. "Мы обязательно будем вместе с вами делать все, чтобы этот проект осуществился, и это может тоже стать нашим брендом", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в 2017 году будет продолжена работа по сохранению объектов культурного наследия. "Приложим все усилия, чтобы к 2018 году исторический центр Самары обрел достойный вид", - подчеркнул Николай Меркушкин.