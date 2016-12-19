Губернатор: "Обязанность платить налоги - цена за право жить в цивилизованном обществе"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин обратился с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона.

Он сказал, что в 2017 году Самарская область недополучит почти 7 млрд рублей налоговых сборов. Отчасти это связано с изменением действующего федерального налогового законодательства.

"С нового года 1% налога на прибыль из 17%, который мы получали, уйдет в федеральный бюджет - здесь мы теряем примерно 2,5-2,7 млрд рублей. Также изменились ситуация в сфере "дорожных" налогов. Если раньше федеральный бюджет забирал себе 12%, а 88% распределял между регионами, то теперь на федеральный уровень будет уходить 38%", - рассказал глава региона.

Он отметил, что в будущем году область получит из дорожного фонда порядка 11 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. уйдут в федеральную казну.

Что касается акцизов на алкоголь, то и в этой части область тоже теряет значительные суммы денег. В Самарской области часть алкоголя реализуется нелегально, и ущерб здесь составляет примерно 1,4 млрд рублей.

Николай Меркушкин призвал искать дополнительные источники наполнения бюджета. Необходимо уделить внимание собираемости налогов. "Мы - лидеры в стране по задолженности по транспортному налогу - более 3 млрд рублей. Это почти в пять раз больше, чем в других регионах", - озвучил губернатор.

"Всего наш недобор налогов в области составляет 10,6 млрд рублей - почти вдвое больше, чем в Татарстане, Нижнем Новгороде и Пермском крае. Эти долги могли бы покрыть стоимость магистрали "Центральная", - сказал губернатор. - По НДФЛ, который должен платить каждый, мы тоже на последнем месте".

Что касается налога на вмененный доход, то в губернии он составил 460 рублей на душу населения, в то время как в Нижегородской области - 608 рублей. Выход из сложившейся ситуации глава региона видит в возвращении малого и среднего бизнеса в легальную плоскость.

"Нам давно пора разобраться с таким уходом от налогов, как искусственное занижение официальных зарплат. Из 74 тыс. организаций в Самарской области только 14 тысяч платят зарплату выше прожиточного минимума. У 51 тысячи предприятий оплата ниже этого уровня. А у 9 тысяч она вообще отсутствует. В результате мы недобираем миллиарды рублей в бюджет. В "тени" оказываются 350 тыс. человек, но при этом они все - пользователи государственных услуг, - привел данные губернатор. - Мы должны сформировать у всех без исключения граждан области привычку платить налоги. Это цена каждого за право жить в цивилизованном обществе".