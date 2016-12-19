Губернатор: "Подвиги ветеранов - духовный ориентир для новых поколений"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин обратится с ежегодным посланием депутатам губернской думы и жителям региона. Отдельное внимание глава региона уделил исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения.

"Одна из главных наших задач - забота о ветеранах. Их свершения - неиссякаемый источник патриотизма, духовный ориентир для новых поколений", - сказал губернатор.

Одним из главных событий в патриотической жизни региона стал Парад Победы. "9 мая на площади им. Куйбышева собралось более 30 тыс. человек. Еще 30 тыс. прошло в "Бессмертном полку". Более 50 тыс. человек наблюдали за действом с Площади Славы и столько же на улицах города", - напомнил губернатор.

Он также подчеркнул, что самарский парад - единственный из региональных парадов, в течение получаса транслировавшийся на федеральном канале "Россия-24": "Наш Парад произвел впечатление не только в России, но и за ее пределами".

Еще одно знаковое событие в жизни региона - присвоение Самаре звания города трудовой и боевой славы. "Нашу инициативу поддержал президент Владимир Владимирович Путин. Наконец, сбылись многолетние пожелания ветеранов, которые отнеслись к этому как к проявлению исторической справедливости", - сказал губернатор.

Есть и еще одно событие, которое самарцы и гости региона встретили с восторгом, - это Парад Памяти 7 ноября, который собрал участников со всего Поволжья. Мероприятие получило большой общественный резонанс.

"Этим парадом мы напомнили россиянам роль Самары в годы Великой Отечественной войны. Это важно, потому что имидж региона работает на его жителей, - подчеркнул губернатор. - Такие события имеют большое значение для оздоровления общества, его самоосознания. Они влияют на стиль жизни и определяют историю и судьбу народа".