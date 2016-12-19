Губернатор: "Подвиги ветеранов - духовный ориентир для новых поколений"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин обратится с ежегодным посланием депутатам губернской думы и жителям региона. Отдельное внимание глава региона уделил исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения.
"Одна из главных наших задач - забота о ветеранах. Их свершения - неиссякаемый источник патриотизма, духовный ориентир для новых поколений", - сказал губернатор.
Одним из главных событий в патриотической жизни региона стал Парад Победы. "9 мая на площади им. Куйбышева собралось более 30 тыс. человек. Еще 30 тыс. прошло в "Бессмертном полку". Более 50 тыс. человек наблюдали за действом с Площади Славы и столько же на улицах города", - напомнил губернатор.
Он также подчеркнул, что самарский парад - единственный из региональных парадов, в течение получаса транслировавшийся на федеральном канале "Россия-24": "Наш Парад произвел впечатление не только в России, но и за ее пределами".
Еще одно знаковое событие в жизни региона - присвоение Самаре звания города трудовой и боевой славы. "Нашу инициативу поддержал президент Владимир Владимирович Путин. Наконец, сбылись многолетние пожелания ветеранов, которые отнеслись к этому как к проявлению исторической справедливости", - сказал губернатор.
Есть и еще одно событие, которое самарцы и гости региона встретили с восторгом, - это Парад Памяти 7 ноября, который собрал участников со всего Поволжья. Мероприятие получило большой общественный резонанс.
"Этим парадом мы напомнили россиянам роль Самары в годы Великой Отечественной войны. Это важно, потому что имидж региона работает на его жителей, - подчеркнул губернатор. - Такие события имеют большое значение для оздоровления общества, его самоосознания. Они влияют на стиль жизни и определяют историю и судьбу народа".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.