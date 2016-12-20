При тушении пожара в квартире на ул. Аэродромной в Самаре обнаружены тела мужчины и женщины

В понедельник, 19 декабря, в 21:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома по ул. Аэродромной, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 15 кв. метров. В его тушении участвовали 23 человека. Применялось шесть единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 22:42, а через минуту пожар был полностью ликвидирован.
По данным оперативных служб, при тушении были обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, это мать и сын.
Ситуация с пожаром в жилом пятиэтажном многоквартирном доме в Самаре находится на контроле в Приволжском региональном центре МЧС России.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление