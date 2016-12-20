При тушении пожара в квартире на ул. Аэродромной в Самаре обнаружены тела мужчины и женщины

В понедельник, 19 декабря, в 21:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома по ул. Аэродромной, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 15 кв. метров. В его тушении участвовали 23 человека. Применялось шесть единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 22:42, а через минуту пожар был полностью ликвидирован.

По данным оперативных служб, при тушении были обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, это мать и сын.

Ситуация с пожаром в жилом пятиэтажном многоквартирном доме в Самаре находится на контроле в Приволжском региональном центре МЧС России.