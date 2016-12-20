В Самаре мошенники нашли новый способ обмануть родственников умерших

На протяжении месяца самарцы жалуются общественникам на новый вид мошенничества: после смерти человека через день-два после похорон к его родственникам приходит мошенник или мошенница, которая представляется другом или подругой умершего, сопереживает его родственникам какое-то время, а потом упоминает о небольшом долге.

"Его сумма завит от обеспеченности семьи, которую "на глаз" оценивают мошенники, - рассказал председатель Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Благо" Андрей Вильдеев. - Обычно речь идет о 2000-3000 рублей. Убитые горем родственники отдают эти деньги, не глядя, а отрезвление приходит гораздо позже, когда выясняется, что "кредитора" никто на самом деле не знал".

По словам общественников, обращения стали поступать в последний месяц, все данные направляются в том числе в полицию, но никаких сведений о возбуждении уголовного дела пока нет. Судя по всему, ежедневно таких случаев происходит по несколько штук, причем действует целая группа: потому что к умершему мужчине приходит "друг", к женщине - "подруга", причем соответствующего возраста. Вероятнее всего, информацию "сливают" в ритуальных компаниях.

"У мошенников есть только минимальные сведения, которые нужны для оформления документов на похороны: фамилия, имя, отчество погибшего, его возраст и контактные данные организаторов похорон. Думаю, если "копнуть глубже", то мошенников легко расколоть: они не смогут ответить, где учился или работал их погибший "друг", чем увлекался и так далее, - прокомментировал ситуацию юрист общественной организации "Благо" Эльнур Гамбаров. - Разумеется, налицо нарушение закона: с одной стороны, со стороны людей, торгующих персональными данными, с другой - со стороны тех, кто использует их для получения выгоды и обмана родственников умерших людей".

Сейчас счет жертв нового вида мошенничества исчисляется десятками, но возможно, их гораздо больше - ведь не все могут быстро раскрыть обман.

Общественники советуют не принимать решений сгоряча: попросить "друга" прийти на следующий день, сославшись на то, что сейчас денег при себе нет. А еще лучше - взять с него расписку. Скорее всего, преступник попытается переубедить родственников "не очернять память о любимых бюрократией" либо испугается и под благовидным предлогом уйдет. Но если расписка все-таки будет написана, то этот документ впоследствии можно будет предъявить в полиции или суде.

"Сфера ритуальных услуг - закрыта, на нее практически не повлиял кризис. Достаточно найти "своего" человека в "скорой помощи" или полиции, которые будут "сливать" данные, как появляется целая толпа черных и серых ритуальщиков, которые взвинчивают цены, включая в прейскурант "звонарские", то есть стоимость услуг информаторов", - сообщил Андрей Вильдеев.

При этом место на кладбище гражданам предоставляется бесплатно, оплачиваются лишь сопутствующие услуги. В среднем цена "бюджетных" похорон в Самаре без разнообразных наценок составляет примерно 25 тыс. рублей.

Общественная организация "Благо" составляет перечень благонадежных "ритуальщиков". Проконсультироваться по разнообразным вопросам, чтобы не попасть на удочку мошенников можно по круглосуточному телефону "горячей линии" (846) 221-90-75.