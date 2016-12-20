Супружескую пару тольяттинских риелторов и их подельника осудили за мошенничества на 70 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу супругов Марины и Игоря Гулаевых, а также Виктора Тугарина. Их обвиняли в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, учредитель и директор риелтерского агентства "Литопс" Гулаев вместе с женой предлагали гражданам услуги по купле-продаже недвижимости, а также привлекали инвесторов. При этом фактически они не выполняли свои обязательства, а полученные деньги похищали.

Зачастую граждане обращались к Гулаевым по рекомендациям знакомых. С потенциальными клиентами они выстраивали дружеские отношения, вместе отдыхали, входя в доверие и затем злоупотребляя им.

К одной из мнимых сделок семейная пара привлекла своего знакомого Тугарина. Он исполнял роль собственника квартиры, якобы собиравшегося продать недвижимость по выгодной цене.

Таким образом с декабря 2012 г. по апрель 2015 г. злоумышленники обманули 22 тольяттинца, причинив ущерб более 70 млн рублей.

Гулаева приговорили к восьми годам, а его жену — 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тугарин получил четыре года условно. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.