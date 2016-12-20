В Тольятти капитально отремонтировали отделение для ветеранов войн Ставропольской ЦРБ

В этом году в рамках программы развития здравоохранения и по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина были выделены средства на капитальный ремонт в межмуниципальном специализированном отделении для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам.
Полностью отремонтирована крыша здания, проведена замена оконных и дверных блоков, установлена новая сантехника, проведена замена электропроводки, установлена новейшая система пожарооповещения. Для удобства пациентов с дефицитом самообслуживания в палатах установлены ретрансляторы для системы вызова медицинского персонала с выходом на пост дежурной медсестры. Для передвижения пациентов произведен монтаж поручней по путям движения в коридоре на первом этаже. Также установлен пандус с ограждением из нержавеющей стали, заменены перила и поручни ограждений.
22 февраля 2017 года межмуниципальному специализированному отделению ветеранов войн исполняется пять лет. За это время помощь получили 2,5 тыс. ветеранов: участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, родители погибших детей, при исполнении воинского долга. Из них 1750 ветеранов - жители Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов, Жигулевска.