В Тольятти капитально отремонтировали отделение для ветеранов войн Ставропольской ЦРБ

В этом году в рамках программы развития здравоохранения и по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина были выделены средства на капитальный ремонт в межмуниципальном специализированном отделении для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам.

Полностью отремонтирована крыша здания, проведена замена оконных и дверных блоков, установлена новая сантехника, проведена замена электропроводки, установлена новейшая система пожарооповещения. Для удобства пациентов с дефицитом самообслуживания в палатах установлены ретрансляторы для системы вызова медицинского персонала с выходом на пост дежурной медсестры. Для передвижения пациентов произведен монтаж поручней по путям движения в коридоре на первом этаже. Также установлен пандус с ограждением из нержавеющей стали, заменены перила и поручни ограждений.