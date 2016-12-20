ХК ЦСК ВВС разгромил "Алтай" - 5:0

Во вторник, 20 декабря, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС в гостях встречался с барнаульским "Алтаем".

Счет открыл Данил Гареев в самом начале матча, до конца первого периода Александр Степаненко увеличил преимущество "летчиков" - 2:0. Во втором отрезке Гареев оформил "дубль" - 3:0. В третьем периоде Никита Глотов и Валерий Попович продолжили громить "Алтай" - 5:0, сообщает официальный сайт лиги.