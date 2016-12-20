Вечером Самара встала в девятибалльных пробках

Во вторник, 20 декабря, ближе к 19:00 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок с надписью: "Город стоит".
Главные автомагистрали были отмечены красным и темно-красным цветом, что обозначает наличие серьезных автомобильных заторов. Причем основные затруднения в движении были показаны не в исторической части города (за исключением ул. Кутякова, Водников и Крупской), а от ул. Полевой и дальше.
Например, движение на ул. Ново-Садовой было осложнено по направлению "из города" от перекрестка с пр. Ленина и до ул. Аминева. А пробка, начавшись на ул. Мичурина, от ул. Полевой плавно перетекала на Московское шоссе, которое было обозначено красным цветом до ул. Потапова. Скорость движения там была указана от 5 до 7 км/ч.
На ул. Ново-Вокзальной затор начинался от ул. Ставропольской и продолжался вплоть до ул. Ново-Садовой. Также пробка была на ул. Советской Армии от пр. Карла Маркса до ул. Ново-Садовой.
А на проспекте Кирова затор начинался от ул. Вольской и продолжался до ул. Стара-Загоры. При этом на карте города было обозначено шесть ДТП.
Ситуация с заторами в Самаре стала разряжаться ближе к 20:00. По состоянию на 19:45 уровень пробок на поисковике "Яндекс" снизился до седьмого.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊