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Общество

Вечером Самара встала в девятибалльных пробках

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 декабря, ближе к 19:00 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок с надписью: "Город стоит".

Главные автомагистрали были отмечены красным и темно-красным цветом, что обозначает наличие серьезных автомобильных заторов. Причем основные затруднения в движении были показаны не в исторической части города (за исключением ул. Кутякова, Водников и Крупской), а от ул. Полевой и дальше.

Например, движение на ул. Ново-Садовой было осложнено по направлению "из города" от перекрестка с пр. Ленина и до ул. Аминева. А пробка, начавшись на ул. Мичурина, от ул. Полевой плавно перетекала на Московское шоссе, которое было обозначено красным цветом до ул. Потапова. Скорость движения там была указана от 5 до 7 км/ч.

На ул. Ново-Вокзальной затор начинался от ул. Ставропольской и продолжался вплоть до ул. Ново-Садовой. Также пробка была на ул. Советской Армии от пр. Карла Маркса до ул. Ново-Садовой.

А на проспекте Кирова затор начинался от ул. Вольской и продолжался до ул. Стара-Загоры. При этом на карте города было обозначено шесть ДТП.

Ситуация с заторами в Самаре стала разряжаться ближе к 20:00. По состоянию на 19:45 уровень пробок на поисковике "Яндекс" снизился до седьмого.

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