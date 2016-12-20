Областной суд пересмотрел дело экс-главы Воскресенки Бурсовой и ужесточил ей приговор за махинации с землей

Самарский областной суд ужесточил наказание 62-летней экс-главе администрации сельского поселения Воскресенка Волжского района Татьяне Бурсовой, которую признали виновной в махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как выяснилось, ранее Бурсова дала незаконное указание подчиненному изготовить выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданки права пользования на земельный участок площадью 1200 кв. м в с. Воскресенка. Глава администрации сама подписала документ и поставила на нем печать. В результате на основании этого документа стало возможно оформить право собственности на землю.
20 сентября 2016 г. Волжский районный суд признал Татьяну Бурсову виновной в служебном подлоге, совершенном из корыстной заинтересованности, и назначил ей штраф 20 тыс. рублей. При этом женщину освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Гособвинение не согласилось с таким решением и просило отменить приговор, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В итоге областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Волжского района. Приговор Волжского райсуда отменили. Был вынесен новый апелляционный приговор, в нем действия Бурсовой квалифицировали уже по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом, а равно главой местного самоуправления служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). Теперь женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ее на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?