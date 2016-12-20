Областной суд пересмотрел дело экс-главы Воскресенки Бурсовой и ужесточил ей приговор за махинации с землей

Самарский областной суд ужесточил наказание 62-летней экс-главе администрации сельского поселения Воскресенка Волжского района Татьяне Бурсовой, которую признали виновной в махинациях с землей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснилось, ранее Бурсова дала незаконное указание подчиненному изготовить выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданки права пользования на земельный участок площадью 1200 кв. м в с. Воскресенка. Глава администрации сама подписала документ и поставила на нем печать. В результате на основании этого документа стало возможно оформить право собственности на землю.

20 сентября 2016 г. Волжский районный суд признал Татьяну Бурсову виновной в служебном подлоге, совершенном из корыстной заинтересованности, и назначил ей штраф 20 тыс. рублей. При этом женщину освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гособвинение не согласилось с таким решением и просило отменить приговор, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В итоге областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Волжского района. Приговор Волжского райсуда отменили. Был вынесен новый апелляционный приговор, в нем действия Бурсовой квалифицировали уже по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом, а равно главой местного самоуправления служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). Теперь женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ее на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.