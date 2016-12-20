Сельчанка из Безенчукского района заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Суд вынес приговор жительнице Безенчукского района Ларисе Гавриловой, которую обвиняли в двух эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2016 г. женщина регистрировала в своей квартире в с. Осинки иностранцев, не собираясь предоставлять им жилье.

На суде Гаврилова признала вину и пояснила, что пошла на преступления из-за нужды в деньгах.

Суд назначил ей штрафа 25 тыс. рублей.