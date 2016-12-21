При столкновении четырех машин в Волжском районе погиб водитель "Газели"

Во вторник, 20 декабря, в Волжском районе на 48 км трассы М-32 Самара - Большая Черниговка столкнулись "Газель", две Lada Priora и КамАЗ, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель КамАЗа двигался со стороны с. Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии ГИБДД, его прицеп наехал на стоявшую на обочине Lada Priora. От удара прицеп оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовой "Газелью", которую впоследствии развернуло и отбросило на другую попутную Lada Priora.
В результате аварии 59-летний водитель "Газели" скончался на месте. Кроме того, 37-летнюю пассажирку одной из легковушек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По данным спасателей, погибший автомобилист оказался зажат в кабине.
В 10:26 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех спасателей. Тело водителя удалось извлечь из аварийного автомобиля при помощи гидравлических кусачек. В 12:50 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были окончены.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был