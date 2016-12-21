При столкновении четырех машин в Волжском районе погиб водитель "Газели"

Во вторник, 20 декабря, в Волжском районе на 48 км трассы М-32 Самара - Большая Черниговка столкнулись "Газель", две Lada Priora и КамАЗ, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель КамАЗа двигался со стороны с. Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии ГИБДД, его прицеп наехал на стоявшую на обочине Lada Priora. От удара прицеп оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовой "Газелью", которую впоследствии развернуло и отбросило на другую попутную Lada Priora.

В результате аварии 59-летний водитель "Газели" скончался на месте. Кроме того, 37-летнюю пассажирку одной из легковушек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данным спасателей, погибший автомобилист оказался зажат в кабине.

В 10:26 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех спасателей. Тело водителя удалось извлечь из аварийного автомобиля при помощи гидравлических кусачек. В 12:50 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были окончены.





