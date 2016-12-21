В Самарской области перекрыт абсолютный температурный минимум

В Самарской области в среду, 21 декабря, зафиксирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений, сообщает Приволжское УГМС.

Так, абсолютный минимум температуры воздуха для текущего времени года был перекрыт в Тольятти (-30,2), Кинель-Черкассах (-34,3), Челно-Вершинах (-34,3), Авангарде (-33,1), Клявлино (-31,0), Новодевичьем (-28,8).