Молодой мужчина погиб во время пожара в Самаре

В среду, 21 декабря, в 8:07, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Промышленности в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи на площади 25 кв. м. В тушении участвовали 27 человек, применялось шесть единиц техники. Пожар удалось локализовать в 8:44, а в 9:00 он был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело 35-летнего мужчины.

Сейчас по факту пожара ведется проверка. Причины гибели мужчины и ущерб от пожара устанавливаются.