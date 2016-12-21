Молодой мужчина погиб во время пожара в Самаре

В среду, 21 декабря, в 8:07, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Промышленности в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи на площади 25 кв. м. В тушении участвовали 27 человек, применялось шесть единиц техники. Пожар удалось локализовать в 8:44, а в 9:00 он был полностью ликвидирован.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело 35-летнего мужчины.
Сейчас по факту пожара ведется проверка. Причины гибели мужчины и ущерб от пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление