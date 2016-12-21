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Здравоохранение Общество

Врачи больницы им. Пирогова помогают самарцам лечить желудочные кровотечения

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской больнице им. Н.И.Пирогова осваивают эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода и желудка - высокотехнологичную операцию, для проведения которой необходимо не только современное оборудование, но и высокая квалификация хирурга.

Впервые в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова ее применил доктор хирургического отделения №6 Сергей Скупченко.

Суть операции состоит в набрасывании на основание варикозного узла резинового кольца для того, чтобы прервать кровоток. В течение 7-10 дней перевязанные вены выключаются из кровотока, а используемые для этого материалы выводятся естественным путем.

Проведенная в больнице им. Н.И.Пирогова операция прошла успешно, пациентка выписана.

Имеются противопоказания
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