Врачи больницы им. Пирогова помогают самарцам лечить желудочные кровотечения

В самарской больнице им. Н.И.Пирогова осваивают эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода и желудка - высокотехнологичную операцию, для проведения которой необходимо не только современное оборудование, но и высокая квалификация хирурга.
Впервые в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова ее применил доктор хирургического отделения №6 Сергей Скупченко.
Суть операции состоит в набрасывании на основание варикозного узла резинового кольца для того, чтобы прервать кровоток. В течение 7-10 дней перевязанные вены выключаются из кровотока, а используемые для этого материалы выводятся естественным путем.
Проведенная в больнице им. Н.И.Пирогова операция прошла успешно, пациентка выписана.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.